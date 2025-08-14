Nagpur Stunts: लाइक्स के चक्कर में जान की बाजी लगा रहे विद्यार्थी

नागपुर से कैलाश सुगंधा की रिपोर्ट

Nagpur Stunts: बाइक्स पर स्टंटबाजी करते छात्रों का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, तीन विद्यार्थियों का एक बाइक (बुलेट) पर स्टंटबाजी करने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। विद्यार्थियों द्वारा इस तरह से खतरनाक स्टंटबाजी जानलेवा साबित हो सकती हैं। चर्चा है कि आजकल ऐसे स्टंटबाजी लोग सोशल मीडिया पर लाइक्स पाने के चक्कर में अपनी जिंदगी को खतरे में डालकर वीडियो बना रहे हैं।

मामला क्या है ?

इस वीडियो में एक बुलेट पर तीन छात्र जा रहे है। इनमें से एक छात्र बुलेट के सामने वाले पहिए के मडगार्ड पर बैठा है। एक छात्र बुलेट को चला रहा है और चलाने वाले के पीछे बैठा छात्र मोबाइल से शूटिंग कर रहा है। बुलेट के सामने के पहिए के मडगार्ड पर बैठा छात्र उसके बगल से गुजरने वालों को एक हाथ से टाटा और बाय-बाय कर रहा है, जिस बुलेट पर वह स्टंटबाजी कर रहा है, उसका नंबर एम एच 31 एफ जेड-1437 बताया जा रहा है।

बेफिक्र होकर बिना हेलमेट के कर रहे ट्रिपल सीट सवारी

रील्स बनाने का चस्का चर्चा है कि यह तीनों किसी नामी इंस्टीट्यूट के छात्र बताए जा रहे हैं, जो सदर क्षेत्र की किसी सड़क पर यह स्टंटबाजी कर रहे हैं। वे यह नहीं जानते कि उनकी यह हरकत जानलेवा साबित हो सकती है। एक पुलिस अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि शहर के युवाओं में आजकल रीत्स बनाने का चस्का लग गया है, हो सकता है कि यह तीनों भी रीत्स ही बना रहे होंगे। आज कल लोग वैसे भी रील्स बनाने के लिए किसी भी हद तक जा रहे हैं. रील्स बनाकर उसे सोशल मीडिया पर डालकर लाइक्स पाने के चक्कर में जाने अनजाने में लोग बेहद घातक कदम उठा रहे हैं।

सपनों पर फेर रहे पानी

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो जो भी देख रहा है, पहले तो वह यही कह रहा है कि ऐसे खतरनाक स्टंटबाजी करने पर जान जा सकती है। ऐसे विद्यार्थी अपने माता-पिता के पैसे को स्टंटबाजी में बर्बाद कर उनके सपनों पर पानी फेर रहे हैं। शहर में ऐसे कई जगह स्टंटबाजी के नजारे दिख जाएंगे।