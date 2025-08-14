Home > देश > Nagpur Stunts: लाइक्स के चक्कर में जान की बाजी लगा रहे विद्यार्थी

Nagpur Stunts: लाइक्स के चक्कर में जान की बाजी लगा रहे विद्यार्थी

Nagpur Stunts: लाइक्स के चक्कर में जान की बाजी लगा रहे विद्यार्थी, बाइक पर स्टंटबाजी करते छात्रों का वीडियो हुआ वायरल

Published By: Swarnim Suprakash
Published: August 14, 2025 19:23:06 IST

Nagpur Stunts: लाइक्स के चक्कर में जान की बाजी लगा रहे विद्यार्थी, बाइक पर स्टंटबाजी करते छात्रों का वीडियो हुआ वायरल
Nagpur Stunts: लाइक्स के चक्कर में जान की बाजी लगा रहे विद्यार्थी, बाइक पर स्टंटबाजी करते छात्रों का वीडियो हुआ वायरल

नागपुर से कैलाश सुगंधा की रिपोर्ट 

Nagpur Stunts: बाइक्स पर स्टंटबाजी करते छात्रों का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, तीन विद्यार्थियों का एक बाइक (बुलेट) पर स्टंटबाजी करने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। विद्यार्थियों द्वारा इस तरह से खतरनाक स्टंटबाजी जानलेवा साबित हो सकती हैं। चर्चा है कि आजकल ऐसे स्टंटबाजी लोग सोशल मीडिया पर लाइक्स पाने के चक्कर में अपनी जिंदगी को खतरे में डालकर वीडियो बना रहे हैं।

मामला क्या है ? 

इस वीडियो में एक बुलेट पर तीन छात्र जा रहे है। इनमें से एक छात्र बुलेट के सामने वाले पहिए के मडगार्ड पर बैठा है। एक छात्र बुलेट को चला रहा है और चलाने वाले के पीछे बैठा छात्र मोबाइल से शूटिंग कर रहा है। बुलेट के सामने के पहिए के मडगार्ड पर बैठा छात्र उसके बगल से गुजरने वालों को एक हाथ से टाटा और बाय-बाय कर रहा है, जिस बुलेट पर वह स्टंटबाजी कर रहा है, उसका नंबर एम एच 31 एफ जेड-1437 बताया जा रहा है।

Shibu Soren: श्राद्ध भोज के लिए नेमरा तैयार, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और प्रियंका गांधी हो सकते है शामिल

बेफिक्र होकर बिना हेलमेट के कर रहे ट्रिपल सीट सवारी

रील्स बनाने का चस्का चर्चा है कि यह तीनों किसी नामी इंस्टीट्यूट के छात्र बताए जा रहे हैं, जो सदर क्षेत्र की किसी सड़क पर यह स्टंटबाजी कर रहे हैं। वे यह नहीं जानते कि उनकी यह हरकत जानलेवा साबित हो सकती है। एक पुलिस अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि शहर के युवाओं में आजकल रीत्स बनाने का चस्का लग गया है, हो सकता है कि यह तीनों भी रीत्स ही बना रहे होंगे। आज कल लोग वैसे भी रील्स बनाने के लिए किसी भी हद तक जा रहे हैं. रील्स बनाकर उसे सोशल मीडिया पर डालकर लाइक्स पाने के चक्कर में जाने अनजाने में लोग बेहद घातक कदम उठा रहे हैं।

सपनों पर फेर रहे पानी 

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो जो भी देख रहा है, पहले तो वह यही कह रहा है कि ऐसे खतरनाक स्टंटबाजी करने पर जान जा सकती है। ऐसे विद्यार्थी अपने माता-पिता के पैसे को स्टंटबाजी में बर्बाद कर उनके सपनों पर पानी फेर रहे हैं। शहर में ऐसे कई जगह स्टंटबाजी के नजारे दिख जाएंगे।

Hardoi Awareness Camp: नशा उन्मूलन व महिलाओं का यौन उत्पीड़न अधिनियम विषय पर विधिक जागरूकता शिविर

Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

शिमला मिर्च खाने के 6 गजब के फायदे

August 14, 2025

इस गणेश चतुर्थी पर झटपट बनाएं कुछ इस तरह मोदक

August 13, 2025

Vitamin D की कमी को दूर करने के लिए खाएं...

August 13, 2025

बालों से झड़ने रोकने के लिए खाएं ये 6 सुपरफूड्स

August 13, 2025

रोजाना करेले का जूस पीने से क्या होता है?

August 13, 2025

Bad cholesterol को जड़ से बाहर निकाल फेंक देगें ये...

August 13, 2025
Nagpur Stunts: लाइक्स के चक्कर में जान की बाजी लगा रहे विद्यार्थी

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

Nagpur Stunts: लाइक्स के चक्कर में जान की बाजी लगा रहे विद्यार्थी

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Nagpur Stunts: लाइक्स के चक्कर में जान की बाजी लगा रहे विद्यार्थी
Nagpur Stunts: लाइक्स के चक्कर में जान की बाजी लगा रहे विद्यार्थी
Nagpur Stunts: लाइक्स के चक्कर में जान की बाजी लगा रहे विद्यार्थी
Nagpur Stunts: लाइक्स के चक्कर में जान की बाजी लगा रहे विद्यार्थी
Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?