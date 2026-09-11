Home > देश > Nagpur Crime: आंखों में झोंका लाल मिर्ची पाउडर, फिर उड़ा ले गया 4.5 लाख की नकदी से भरा बैग; बैंक में मची चीख-पुकार के बीच हो गया ऐसा करिश्मा…!

Nagpur Crime: आंखों में झोंका लाल मिर्ची पाउडर, फिर उड़ा ले गया 4.5 लाख की नकदी से भरा बैग; बैंक में मची चीख-पुकार के बीच हो गया ऐसा करिश्मा…!

Chilli Powder Attack Bank Robbery Nagpur: नागपुर के एसबीआई बैंक में दिनदहाड़े आंखों में मिर्च पाउडर झोंककर साढ़े चार लाख रुपए लूटने वाले शातिर चोर को गश्त कर रही पुलिस ने चंद मिनटों में ही धर दबोचा.

By: Kajal Jain | Published: September 11, 2026 2:59:01 PM IST

आंखों में झोंका लाल मिर्ची पाउडर, फिर उड़ा ले गया 4.5 लाख की नकदी से भरा बैग; बैंक में मची चीख-पुकार के बीच हो गया ऐसा करिश्मा...!
आंखों में झोंका लाल मिर्ची पाउडर, फिर उड़ा ले गया 4.5 लाख की नकदी से भरा बैग; बैंक में मची चीख-पुकार के बीच हो गया ऐसा करिश्मा...!


Chilli Powder Attack Bank Robbery Nagpur: महाराष्ट्र के नागपुर से दिनदहाड़े लूटपाट और फिल्मी अंदाज में आंखों में मिर्च पाउडर झोंकने का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है जहां शाम के वक्त बैंक के अंदर अचानक एक नकाबपोश शख्स घुंस आया और आदमखोरों की तरह बैंककर्मियों की आंखों में लाल मिर्च का पाउडर झोंक दी. इसके बाद लाखों रुपयों से भरा बैग लेकर गायब हो गया. इस दौरान बैंक में अफरा-तफर मच गई. वहां मौजूद लोग शख्स से दूर भागते और अपना बचाव करते नजर आए. पूरी घटना बैंक के सीसीटीवी में कैद हो गई जिसका फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. यह पूरी घटना नागपुर के सक्कड़धरा थाना क्षेत्र के भंडें प्लॉट इलाके में स्थित एसबीआई (SBI) बैंक की ब्रांच में हुई.

चोर ने शातिर चाल चलते हुए कैश डिपोजिट मशीन (CDM) से रुपए निकाल रहे कर्मचारियों पर धावा बोल दिया. लेकिन कहते हैं ना कि कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं और जब पुलिस मुस्तैद हो, तो शातिर से शातिर क्रिमिनल भी मात खा जाता है. इस मामले में चोर का प्लान तो एकदम पक्का था, पर उसकी किस्मत पुलिस के आगे फेल हो गई. 

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लाल मिर्च पाउडर का हमला, लाखों की लूट

लोकमत की रिपोर्ट के मुताबिक, घटना गुरुवार शाम करीब 5:30 बजे की है. एसबीआई बैंक के अधिकारी और कर्मचारी बैंक परिसर में लगे कैश डिपोजिट मशीन (CDM) से कैश निकालकर एक बैग में रख रहे थे और वापस बैंक के अंदर जा रहे थे. तभी तातोली, भिवापुर का रहने वाला 28 साल का आरोपी सुरज भोजराज बोरकर, जो पहले से ही घात लगाकर वहां बैठा था, अचानक अंदर घुस आया.

उसने अपनी जेब से लाल मिर्च पाउडर निकाला और बैंक कर्मचारियों की आंखों में झोंक दिया. आंखों में भयानक जलन और चीख-पुकार के बीच जब चारों तरफ अफरा-तफरी मच गई, तो इस मौके का फायदा उठाकर सूरज 4 लाख 53 हजार रुपए से भरा बैग छीनकर रफूचक्कर हो गया. उसकी इस हरकत से बैंक के अंदर कुछ पलों के लिए कोहराम मच गया था.

पुलिस की मुस्तैदी और चंद मिनटों में दबोचा गया चोर

चोर ने तो भागने में पूरी ताकत झोंक दी थी, लेकिन उसे शायद यह अंदाजा नहीं था कि खाकी की नजरें हर तरफ टिकी हैं. बैंक कर्मचारियों की चीख-पुकार सुनकर उस वक्त इलाके में गश्त कर रहे पुलिसकर्मी हवलदार टप्पुलाल चुटे और अमलदार शरद सिंह टेम्भरे की नजर भागते हुए संदिग्ध पर पड़ गई. बिना एक पल गंवाए दोनों पुलिसकर्मियों ने तुरंत उसका पीछा करना शुरू कर दिया और चंद मिनटों के भीतर ही आरोपी को दबोचकर रंगे हाथों धर दबोचा. उसके पास से लूटी गई पूरी रकम यानी 4 लाख 53 हजार रुपए भी सुरक्षित बरामद कर लिए गए.

चोरी से पहले कर चुका था बैंक की रेकी, ऐसे की थी प्लानिंग

पुलिस की शुरुआती जांच में यह बात सामने आई है कि आरोपी ने इस वारदात को अंजाम देने से पहले पक्की रेकी यानी पूरी प्लानिंग की होगी. उसे पता था कि कैश कब निकाला जाता है और बैंक में भीड़ कब कम होती है. फिलहाल सक्कड़धरा पुलिस ने बैंक अधिकारी की शिकायत पर आरोपी सूरज बोरकर के खिलाफ लूट का मामला दर्ज कर उसे अरेस्ट कर लिया है.

पुलिस अब यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इस खेल में वह अकेला था या उसके साथ कोई और भी शामिल था. शाम 5:30 बजे कैश निकालने से लेकर कुछ ही मिनटों में आरोपी के हथकंडे फेल होने तक का यह पूरा वाकया किसी थ्रिलर फिल्म से कम नहीं रहा, जिसमें एक बार फिर पुलिस की मुस्तैदी की मिसाल पेश कर दी है.

ये भी पढ़ें:- बाल पकड़कर घसीटा, बरसाए लात घूंसे…’वसूली’ को लेकर दिनदहाड़े भिड़ गईं किन्नर, बीच-बचाव करने आए शख्स को भी डस्टर से कूटा!

Tags: Maharashtra News
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