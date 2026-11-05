Nagpur: You are a Public Servant, तुम नौकर… IAS अधिकारी के अपॉइंटमेंट पूछने पर भड़का युवक; सुना दी खरी-खरी

Nagpur PWD Office Viral Video: सरकारी दफ्तरों में आम लोगों को अपनी समस्याओं के समाधान के लिए कई बार अधिकारियों के चक्कर लगाने पड़ते हैं. कभी मुलाकात का समय नहीं मिलता तो कभी प्रक्रिया का हवाला देकर वापस भेज दिया जाता है. लेकिन महाराष्ट्र के नागपुर में एक सरकारी कार्यालय के अंदर कुछ ऐसा हुआ, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया है. यहां एक नागरिक और IAS अधिकारी के बीच बातचीत इतनी तीखी हो गई कि दोनों के बीच हुई बहस कैमरे में कैद हो गई.

क्या है पूरा मामला?

यह घटना नागपुर पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट (PWD) ऑफिस में हुई बताई जा रही है. वायरल वीडियो के मुताबिक, ऑफिस में एक हाई-लेवल रिव्यू मीटिंग चल रही थी. इसी बीच, एक लोकल नागरिक अपनी प्रॉब्लम लेकर पहुंचा और ऑफिसर से मिलने की कोशिश की. आरोप है कि जब युवक ने अपनी परेशानी बताई, तो IAS ऑफिसर ने उससे पूछा कि क्या उसका पहले से अपॉइंटमेंट है. ऑफिसर ने उसे बाद में आने को कहा. इससे युवक को गुस्सा आ गया और वह ऑफिसर को अपनी परेशानी बताने लगा.

युवक ने ऑफिसर को जवाब दिया

वीडियो में, युवक को ऑफिसर से यह कहते हुए सुना जा सकता है, You are a public servant. तुम नौकर हो, तुम नौकर हो, तुम नौकर हैं. उसने कहा कि सरकारी अधिकारी पब्लिक की सेवा के लिए अपॉइंट किए जाते हैं और उन्हें लोगों की प्रॉब्लम सुननी चाहिए. युवक ने यह भी सवाल उठाया कि अधिकारियों की सैलरी और सरकारी ऑफिस का खर्च पब्लिक टैक्स से आता है. इसलिए, आम नागरिकों के प्रति अकाउंटेबिलिटी ज़रूरी है. हालांकि, मीटिंग के दौरान ऑफिसर और युवक के बीच हुई बहस का पूरा मामला अभी सामने नहीं आया है.

IAS Officer: Do you have an appointment? Come back later. Taxpayer: You are a public servant not a private employee. Serving the people who pay your salary is your duty not a favour. https://t.co/MCJM4C4jOe — Dr. Rajeshwari Iyer (@RajeshwariRW) November 5, 2026

IAS ऑफिसर से भिड़ने वाला युवक कौन है?

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, वीडियो में दिख रहे युवक की पहचान यश गोरखेड़े के तौर पर हुई है. बताया जा रहा है कि वह नागपुर में जन बदलाव पार्टी का फाउंडर है और लोकल मुद्दों पर एक्टिव रहता है.

सोशल मीडिया पर छिड़ी बहस

वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर अलग-अलग रिएक्शन सामने आए हैं. कुछ यूजर्स युवक का सपोर्ट करते हुए कह रहे हैं कि सरकारी अधिकारियों को आम लोगों की समस्याएं सुननी चाहिए. वहीं, दूसरों का मानना ​​है कि सरकारी मीटिंग और एडमिनिस्ट्रेटिव काम के दौरान तय प्रोसीजर और टाइमटेबल को फॉलो करना भी जरूरी है.