'मुझसे शादी करोगी...' गुलाब के फूलों से सजाया कमरा, गर्लफ्रेंड को बुलाया और कर दिया कांड; पीछे से आ गया दोस्त और बुलानी पड़ गई पुलिस !

नागपुर के मनीष नगर इलाके से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है, जिसने सबको हैरान कर दिया है. मंगलवार दोपहर को एक होटल के कमरे के अंदर एक 28 साल की लड़की की लाश मिलने से सनसनी मच गई. मृतका की पहचान शिवानी गजभिये के रूप में हुई है जिसकी बेरहमी से चाकू मारकर हत्या कर दी गई. आरोपी कोई और नहीं बल्कि उसका 40 साल का शादीशुदा बॉयफ्रेंड किरणकुमार संजय अग्राम था, जो रेलवे में नौकरी करता था. बताया जा रहा है कि शिवानी भी रेलवे में ही काम करती थी. दोनों के बीच पिछले कुछ समय से अफेयर था, लेकिन आए दिन होने वाले झगड़ों की वजह से उनके रिश्ते में खटास आ गई थी. किरणकुमार को शक था कि शिवानी उससे दूरियां बना रही है, जिसके चलते उसने मामले को सुलझाने के बहाने शिवानी को मनीष नगर के एक होटल में मिलने के लिए बुलाया था. लेकिन वहां जो हुआ, उसने सबको झकझोर कर रख दिया. आइए जानते हैं इस पूरी घटना के बारे में विस्तार से.

होटल के कमरे में क्या हुआ था?

टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट ते मुताबिक, जब शिवानी और किरणकुमार होटल के कमरे में पहुंचे, तो वहां उनके बीच बातचीत शुरू हुई. इसी दौरान किरणकुमार ने शिवानी का मोबाइल फोन चेक कर लिया. फोन में कुछ ऐसे चैट्स और तस्वीरें मिलीं जिन्हें देखकर वह गुस्से से आगबबूला हो गया और शिवानी की वफादारी पर शक करने लगा. बात इतनी बढ़ गई कि दोनों के बीच तीखी बहस शुरू हो गई. इसी गर्मागर्मी में शिवानी ने साफ कह दिया कि वह अब इस रिश्ते को आगे नहीं रखना चाहती और इसे खत्म करना चाहती है. बस फिर क्या था, गुस्से में अंधे हो चुके किरणकुमार ने आपा खो दिया और अपने साथ लाए चाकू से शिवानी पर ताबड़तोड़ कई वार कर दिए. गंभीर चोटें आने की वजह से शिवानी ने मौके पर ही दम तोड़ दिया.

खुदकुशी की कोशिश और इस खौफनाक खुलासे का सच

शिवानी की हत्या करने के बाद आरोपी किरणकुमार ने खुद भी अपनी जान देने की कोशिश की. उसने खुद पर कई बार चाकू से वार किए. इसके बाद उसने अपने कुछ दोस्तों को फोन करके बताया कि वह मरने जा रहा है. दोस्त घबरा गए और तुरंत होटल पहुंचे. होटल स्टाफ की मदद से जब दरवाजा तोड़ा गया, तो अंदर का नजारा डरावना था. दोनों खून से लथपथ पड़े थे. शिवानी की सांसें थम चुकी थीं, जबकि किरणकुमार की सांसें चल रही थीं और वह गंभीर हालत में था. दोस्तों ने तुरंत उसे सरकारी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल (GMCH) पहुंचाया, जहां उसकी हालत नाजुक बनी हुई है.

पुलिस की कार्रवाई और मामले की जांच

घटना की खबर मिलते ही बेल्तरोड़ी पुलिस हरकत में आ गई और आरोपी किरणकुमार के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू कर दी. हालात की गंभीरता को देखते हुए सीपी विश्वास नांगरे पाटिल ने तुरंत घटनास्थल का दौरा किया. इसके अलावा, क्राइम ब्रांच की टीमें भी जांच में जुट गईं और फॉरेक्स एक्सपर्ट्स ने भी मौके पर पहुंचकर सबूत इकट्ठा किए. इस दुखद घटना ने एक बार फिर रिश्तों में आ रहे तनाव और गुस्से में उठाए जाने वाले खौफनाक कदमों पर सोचने को मजबूर कर दिया है.

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