Home > देश > Nagpur News: डांस बार पर छापा, 25 के खिलाफ कार्रवाई,अर्धनग्न अवस्था में नाच रहीं लड़कियों पर ग्राहक पैसे उड़ा रहे थे कलमना क्षेत्र में पुलिस का एक्शन, मचा हड़कंप

Nagpur News: डांस बार पर छापा, 25 के खिलाफ कार्रवाई,अर्धनग्न अवस्था में नाच रहीं लड़कियों पर ग्राहक पैसे उड़ा रहे थे कलमना क्षेत्र में पुलिस का एक्शन, मचा हड़कंप

Nagpur News:  क्राइम ब्रांच के मानव तस्करी विरोधी दस्ते ने कलमना थाना क्षेत्र के ओल्ड कामठी रोड पर स्थित शिवशक्ति बार पर छापा मारा. बिना अनुमति के बार संचालक यहां लड़कियों का नाच करवा रहे थे। अर्धनग्न अवस्था में नाच रहीं लड़कियों पर ग्राहक पैसे उड़ा रहे थे। पुलिस ने बार संचालक सहित 25 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की है। इस कार्रवाई से हड़कंप मच गया है।

Published By: Mohammad Nematullah
Published: August 22, 2025 09:50:38 IST

raid on nagpur shivshakti bar, nagpur news, nagpur latest news, nagpur police, nagpur crime news
raid on nagpur shivshakti bar, nagpur news, nagpur latest news, nagpur police, nagpur crime news

कैलाश सुगंध की रिपोर्ट, Nagpur News:  क्राइम ब्रांच के मानव तस्करी विरोधी दस्ते ने कलमना थाना क्षेत्र के ओल्ड कामठी रोड पर स्थित शिवशक्ति बार पर छापा मारा. बिना अनुमति के बार संचालक यहां लड़कियों का नाच करवा रहे थे अर्धनग्न अवस्था में नाच रहीं लड़कियों पर ग्राहक पैसे उड़ा रहे थेपुलिस ने बार संचालक सहित 25 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की है इस कार्रवाई से हड़कंप मच गया हैआरोपियों में शिवशक्ति बार के संचालक इतवारी रेलवे स्टेशन निवासी गोपाल उर्फ पप्पू चंपालाल यादव (54), दीप गोपाल यादव (30), मैनेजर गुलाब रहांगडाले (38), ग्राहक नंदनवन निवासी संजय बारापात्रे, बेलतरोड़ी निवासी प्रदीप गोंडाणे, सुगतनगर निवासी प्रदीप गजभिए, समतानगर निवासी रमेश मल्लेवार, धापेवाड़ा निवासी सचिन भुसारी, खैरी निवासी जितेंद्र रहांगडाले; किला रोड, महल निवासी सुबोध पगाड़े, एकात्मतानगर निवासी अतुल कटरे, विद्यानगर निवासी मयूर डहाले, परभणी निवासी सौरभ दहीवाल, पुणे निवासी पवन देशपांडे, अनिल गोविंद कांबले, गोरगांव मेधे निवासी सूरज दवाले, जूनी मंगलवारी निवासी अभय

Very Heavy Rain Alert: इन राज्यों में बहुत भारी बारिश, मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी, हो जाएं सतर्क!

आर्केस्ट्रा बार की भी की जाए जांच

कुछ आर्केस्ट्रा बार को छोड़ दिया जाए तो अधिकांश में आर्केस्ट्रा के बहाने नंगा नाच चलता है. आर्केस्ट्रा में आने वाले ग्राहकों को 50 प्रश तक का डिस्काउंट भी दिया जाता है. मसलन ग्राहक को 1 लाख रुपये की करारी नोट उपलब्ध करवाई जाती हैसारे पैसे उड़ाने पर उसे केवल घाटोले, शेरू चिंचघरे, संत तुकारामनगर निवासी विजेंद्र शाहू, मेहंदीबाग निवासी राहुल सपकाल, कलमना निवासी हितेश ठाकुर, रामकृष्णनगर निवासी प्रफुल चौहान, वर्धा निवासी विकास काले; यादगीर, कर्नाटक निवासी रामनाथ दिल्लीकर और परासिया (छिंदवाड़ा) निवासी मुकेश यादव का समावेश है. बुधवार की रात पुलिस को जानकारी मिली कि शिवशक्ति बार में आर्केस्ट्रा के बहाने 50,000 रुपये देने होते हैं

बार गर्ल 

बार गर्ल का डांस करवाने के लिए हिंगना और उमरेड रोड के बार चर्चित हैं यहां विशेष ग्राहकों के लिए कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैंरात 11.30 के बाद स्पेशल गेस्ट के लिए सारे सीसीटीवी कैमरे बंद हो जाते हैंग्राहक की पैसे उड़ाने की क्षमता के हिसाब से काम होता है कुछ बार में नोटों के बंडल की बजाय फूलों की माला और क्राउन उपलब्ध करवाया जाता है ग्राहक पैसे देने की बजाय महिलाओं को हार और क्राउन पहनाते हैं स्थानीय पुलिस के साथ आर्केस्ट्रा बार चलाने वालों के ‘मधुर संबंध’ होते हैंथाने का स्टाफ तो जांच करता नहीं है अब इस कार्रवाई के साथ ही पुलिस को अन्य डांस बारों की भी छानबीन करनी चाहिएयुवतियों का नाच चल रहा है रात 1 बजे के दौरान पुलिस ने बार में छापा मारालाउड म्यूजिक सिस्टम पर 3 लड़कियों से अर्धनग्न अवस्था नृत्य करवाया जा रहा था कुछ लोग पैसा भी उड़ा रहे थेपुलिस ने आरोपियों से नकद, दोपहिया वाहन और म्यूजिक सिस्टम सहित 28 लाख रुपये का माल जब्त किया हैसुगम संगीत की आड़ में यहां डांस बार चलाया जा रहा था

Very Heavy Rain Alert: इन राज्यों में बहुत भारी बारिश, मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी, हो जाएं सतर्क!

Tags: bar girlsdance barMaharashtraNagpur
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

बरसात के मौसम में मलेरिया के मच्छरों से बचाव के...

August 22, 2025

छुट्टियों को मजेदार बनाने के लिए घूम आएं दिल्ली–NCR की...

August 22, 2025

खाली पेट तुलसी की पत्तियां खाने के 5 गजब के...

August 22, 2025

खाली पेट दही खाने से क्या होता है?

August 22, 2025

इन 4 लोगों को रोजाना करना चाहिए इलायची का सेवन

August 22, 2025

Sprouts खाने के 5 बड़े नुकसान

August 22, 2025
Nagpur News: डांस बार पर छापा, 25 के खिलाफ कार्रवाई,अर्धनग्न अवस्था में नाच रहीं लड़कियों पर ग्राहक पैसे उड़ा रहे थे कलमना क्षेत्र में पुलिस का एक्शन, मचा हड़कंप

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

Nagpur News: डांस बार पर छापा, 25 के खिलाफ कार्रवाई,अर्धनग्न अवस्था में नाच रहीं लड़कियों पर ग्राहक पैसे उड़ा रहे थे कलमना क्षेत्र में पुलिस का एक्शन, मचा हड़कंप

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Nagpur News: डांस बार पर छापा, 25 के खिलाफ कार्रवाई,अर्धनग्न अवस्था में नाच रहीं लड़कियों पर ग्राहक पैसे उड़ा रहे थे कलमना क्षेत्र में पुलिस का एक्शन, मचा हड़कंप
Nagpur News: डांस बार पर छापा, 25 के खिलाफ कार्रवाई,अर्धनग्न अवस्था में नाच रहीं लड़कियों पर ग्राहक पैसे उड़ा रहे थे कलमना क्षेत्र में पुलिस का एक्शन, मचा हड़कंप
Nagpur News: डांस बार पर छापा, 25 के खिलाफ कार्रवाई,अर्धनग्न अवस्था में नाच रहीं लड़कियों पर ग्राहक पैसे उड़ा रहे थे कलमना क्षेत्र में पुलिस का एक्शन, मचा हड़कंप
Nagpur News: डांस बार पर छापा, 25 के खिलाफ कार्रवाई,अर्धनग्न अवस्था में नाच रहीं लड़कियों पर ग्राहक पैसे उड़ा रहे थे कलमना क्षेत्र में पुलिस का एक्शन, मचा हड़कंप
Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?