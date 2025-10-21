Home > देश > Nagpur News: अब हर इलाके में दौड़ेगी सिटी बस! सरकार ने NMRDA क्षेत्र के लिए बनाई बड़ी प्लान

Nagpur News: चंद्रशेखर बावनकुले ने सोमवार को घोषणा की. राज्य सरकार शहरी और ग्रामीण संपर्क को मजबूत करने के लिए नागपुर महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकण (NMRDA) क्षेत्र में सिटी बस जैसी सार्वजनिक परिवहन प्रणाली शुरू करेगी.

By: Mohammad Nematullah | Published: October 21, 2025 6:38:10 PM IST

Nagpur News: चंद्रशेखर कृष्णराव बावनकुले ने सोमवार को घोषणा की. राज्य सरकार शहरी और ग्रामीण संपर्क को मजबूत करने के लिए नागपुर महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकण (NMRDA) क्षेत्रों में सिटी बस जैसी सार्वजनिक परिवहन प्रणाली शुरू करेगी. मुबई में मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस की मौजुद में एनएमआरडीए मुद्दों से संबंधित उच्च-स्तरीय बैठक की उसके बाद मीडिया से बात करते हुए बावनकुले ने कहा कि नागपुर के बाहर और ग्रामीण क्षेत्र को विश्वसनीय और किफायती बस सेवा के माध्यम से मुख्य शहर से जोड़ने के लिए कहा गया है. यह स्वीकृत 21 विकास निर्णय में से एक था.

उन्होंने कहा कि नागपुर शहर में चल रही बस सेवा जैसा एक बस नेटवर्क जल्द ही एनएमआरडीए क्षेत्र में शुरू होगा ताकि अंतिम मील तक संपर्क सुनिश्चित हो सके और हज़ारों लोगों के लिए आवागमन आसान हो सकेगा. इस बैठक में कई प्रमुख परियोजना को मंजुरी दी गई. जिसमें यातायात की भीड़भाड़ कम करने के लिए एक नए आउटर रिंग रोड का निर्माण, दीक्षाभूमि और डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कन्वेंशन सेंटर में लंबित कार्यों को पूरा करना और प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) के तहत निर्माण में तेजी लाना शामिल है. इस पहल में नागपुर ग्रामीण क्षेत्र के 695 गांव के निवासियों को लाभ मिलने की उम्मीद है.

बावनकुले ने क्या कहा?

बावनकुले ने आगे घोषणा की कि आगामी नई नागपुर परियोजना से प्रभावित भूस्वामियों को रेडी रेकनर दरों पर आधारित मुआवज़े के अलावा, उसी परियोजना क्षेत्र में 1,500 फुट का एक व्यावसायिक भूखंड भी मिलेगा. फिर आगे कहा कि ये ऐतिहासिक निर्णय  है जो यह सुनिश्चित करता है कि किसान को न केवल उचित मुआवज़ा मिले बल्कि उन्हें क्षेत्र के विकास में भी हिस्सेदार बनाया जायेगा.अधिकारियों ने कहा कि नई आउटर रिंग रोड परियोजना औद्योगिक गलियारों तक तेज पहुंच प्रदान करेगी और मध्य नागपुर में वाहन का दबाव कम करेगी. 

NMRDA

एनएमआरडीए के एक अधिकारी ने कहा कि शहर के विकास को अब मजबूत परिवहन सड़क और आवास नेटवर्क से समर्थन मिलेगा. जिसे ग्रामीण नागपुर को शहरी विकास के साथ एकीकृत करने के लिए डिज़ाइन किया गया है. बावनकुले ने ज़ोर देकर कहा कि ये निर्णय संतुलित क्षेत्री विकास के लिए मुख्यमंत्री फडणवीस के दृष्टिकोण को दर्शाते है. उन्होंने कहा कि नागपुर का एक नियोजित और जुड़े हुए महानगर में रूपांतरण अब आकार ले रहा है। ये परियोजनाएं समान विकास को बढ़ावा देंगी और पूरे क्षेत्र में नए वाणिज्यिक और रोजगार के अवसर पैदा करेंगी.

