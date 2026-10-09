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Nagaon By Election Result 2026 Live: नगांंव सीट पर BJP ने बनाई बढ़त, जानिये कांग्रेस है किस स्थान पर

Nagaon By Election Result 2026 Live: नगांव लोकसभा उपचुनाव के लिए मतदान के लिए वोटों की गिनती जारी है. भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार देबाशीष शर्मा ने तगड़ी बढ़त बना ली है.

By: JP Yadav | Published: October 9, 2026 12:08:36 PM IST

Nagaon By Election Result 2026 Live: नगांंव सीट पर BJP ने बनाई बढ़त, जानिये कांग्रेस है किस स्थान पर
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Nagaon By-Election Result 2026 Live: असम में नगांव लोकसभा उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और AIUDF के बीच त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है. समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक,  BJP ने शुरुआती बढ़त बना ली है. हैरत की बात यह है कि वोटों की गिनती से पहले असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा था कि हो सकता है BJP यह सीट न जीते, लेकिन उन्होंने भविष्यवाणी की थी कि कांग्रेस तीसरे स्थान पर रहेगी. AIUDF ने दूसरे स्थान पर अपनी स्थिति मज़बूत कर ली है, जबकि कांग्रेस काफी पीछे तीसरे स्थान पर है.

कांग्रेस सांसद प्रद्युत बोरदोलोई के इस्तीफ़ा देने और BJP में शामिल होने के बाद नगांव लोकसभा सीट के लिए उपचुनाव हुआ था. नगांव सीट के लिए 6 अक्टूबर को वोटिंग हुई थी और वोटिंग प्रतिशत लगभग 76 प्रतिशत रहा था. इस चुनाव में 15 उम्मीदवार हैं, लेकिन मुकाबला मुख्य रूप से BJP के देवाशीष शर्मा, कांग्रेस की सिबामोनी बोरा और AIUDF प्रमुख बदरुद्दीन अजमल के बीच दिखाई दे रहा है. 

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नागांव लोकसभा चुनाव में BJP के देबाशीष शर्मा की बढ़त 80,000 वोटों से ज़्यादा हुई. चुनाव आयोग के सुबह 11:42 बजे के लेटेस्ट रुझानों के मुताबिक, BJP उम्मीदवार देबाशीष शर्मा ने नागांव लोकसभा उपचुनाव में 1,87,701 वोट हासिल किए हैं. वह AIUDF प्रमुख मोहम्मद बदरुद्दीन अजमल से 80,671 वोटों से आगे चल रहे हैं, जबकि अजमल को 1,07,030 वोट मिले हैं. कांग्रेस उम्मीदवार सिबमोनी बोरा 30,518 वोटों के साथ तीसरे स्थान पर हैं। वोटों की गिनती जारी है और अंतिम नतीजे अभी घोषित नहीं किए गए हैं.

Tags: assam election
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