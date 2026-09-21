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Nagaon By Election 2026: असम में चुनावी माहौल के बीच हंगामा, गौरव गोगोई और भूपेश बघेल की गाड़ी पर पत्थरबाजी

Nagaon By Election: असम के नागांव उपचुनाव के प्रचार के बीच सोमवार 21 सितंबर 2026 को समागुड़ी इलाके में कांग्रेस के चुनावी काफिले पर कथित पथराव के बाद राजनीतिक माहौल गरमा गया.

By: Shristi S | Published: September 21, 2026 11:14:28 PM IST

गौरव गोगोई और भूपेश बघेल की गाड़ी पर पत्थरबाजी
गौरव गोगोई और भूपेश बघेल की गाड़ी पर पत्थरबाजी


Gogoi Baghel Car Attacked: असम के नागांव उपचुनाव के प्रचार के बीच सोमवार 21 सितंबर 2026 को समागुड़ी इलाके में कांग्रेस के चुनावी काफिले पर कथित पथराव के बाद राजनीतिक माहौल गरमा गया. काफिले में कांग्रेस सांसद और असम प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गौरव गोगोई, छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, पार्टी उम्मीदवार सिबामोनी बोरा और अन्य नेता मौजूद थे. कांग्रेस ने आरोप लगाया कि काफिले को निशाना बनाकर पत्थर और अन्य वस्तुएं फेंकी गईं. घटना के बाद पुलिस और अर्धसैनिक बलों की तैनाती की गई. 

गौरव गोगोई ने सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर किया

गौरव गोगोई ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट किया और कहा कि वह और भूपेश बघेल नागांव में एक चुनावी रैली के लिए जा रहे थे, तभी उनकी कार को निशाना बनाया गया. उन्होंने आरोप लगाया कि भीड़ को कंट्रोल करने के लिए पुलिस को पहले से बताया गया था, लेकिन स्थिति को बिगड़ने दिया गया.

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गोगोई ने कहा कि हमले में कार का शीशा टूट गया और खिड़कियां डैमेज हो गईं. उन्होंने कहा कि इस घटना में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी (AICC) के सेक्रेटरी मनोज चौहान भी घायल हो गए. उन्होंने कहा कि भूपेश बघेल, खुद और कांग्रेस उम्मीदवार सिबामोनी बोरा उस गाड़ी में सवार थे जिस पर हमला हुआ.

असम पुलिस पर उठाए सवाल

कांग्रेस नेता ने असम पुलिस पर भी सवाल उठाए. उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री ऑफिस के निर्देशों के तहत पुलिस को दखल न देने का निर्देश दिया गया था. गोगोई ने कहा कि कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने एक रात पहले पुलिस को संभावित तनाव के बारे में चेतावनी दी थी, लेकिन घटना को रोका नहीं गया.

गौरव गोगोई ने असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा पर भी निशाना साधा. उन्होंने कहा कि जब तक हिमंत बिस्वा सरमा मुख्यमंत्री रहेंगे, राज्य का पॉलिटिकल कल्चर धीरे-धीरे खत्म होता जाएगा. उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार के संरक्षण में क्रिमिनल तत्व राजनीति पर हावी हो रहे हैं.

कब है उपचुनाव?

नागांव लोकसभा सीट पर उपचुनाव 6 अक्तूबर 2026 को होना है. चुनाव से ठीक पहले सामने आई इस घटना ने इलाके में राजनीतिक तनाव को बढ़ा दिया है. फिलहाल घटना से जुड़े आरोपों और पुलिस कार्रवाई पर आगे की जानकारी का इंतजार है. 

Tags: assamBhupesh Baghelgaurav gogoi
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