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Breaking News: नागालैंड में जहरीली शराब पीने से 19 लोगों की मौत, शराबबंदी के बावजूद सामने आई दुखद घटना

नागालैंड में जहरीली शराब पीने से कथित तौर पर कम से कम 19 लोगों की मौत हो गई है. पुलिस ने राज्य में मिलावटी शराब की सप्लाई चेन का पता लगाने के लिए एक टीम बनाई है. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि राज्य में 1990 से शराबबंदी लागू है.

By: Sohail Rahman | Last Updated: September 26, 2026 11:41:39 AM IST

नागालैंड में जहरीली शराब पीने से 19 लोगों की मौत
नागालैंड में जहरीली शराब पीने से 19 लोगों की मौत


Nagaland Spurious Liquor Case: नागालैंड में जहरीली शराब पीने से कथित तौर पर कम से कम 19 लोगों की मौत हो गई है. पुलिस ने राज्य में मिलावटी शराब की सप्लाई चेन का पता लगाने के लिए एक टीम बनाई है. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि राज्य में 1990 से शराबबंदी लागू है. इस पूरे मामले पर पुलिस का बयान सामने आया है. जिसमें उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि पिछले दो दिनों में मोकोकचुंग जिले में आठ और तुएनसांग जिले में 11 लोगों की मौत हुई है, जिन्होंने कथित तौर पर अवैध शराब पी थी.

एसएसपी वेसुप्रा केजो ने शनिवार को बताया कि इन मौतों की जांच करने और मिलावटी शराब के स्रोत और सप्लाई चेन का पता लगाने के लिए एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस (ASP) आई. बुंगलांग चांग की अगुवाई में एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) बनाई गई है.

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एसएसपी ने क्या कहा?

एसएसपी वेसुप्रा केजो ने आगे कहा कि मौत की वजह का पता लगाने के लिए सैंपल फोरेंसिक जांच के लिए गुवाहाटी भेजे गए हैं. हमें कुछ सुराग मिले हैं, लेकिन अभी जानकारी का खुलासा करना जल्दबाजी होगी. मौतों के बाद पुलिस ने कई जगहों पर छापेमारी की, 19 लोगों को गिरफ्तार किया और शराब की लगभग 3,000 बोतलें जब्त कीं.



पुलिस ने लोगों को दी सलाह

पुलिस ने लोगों को सलाह दी है कि वे बिना पहचान, बिना लेबल या संदिग्ध अवैध शराब न पिएं. साथ ही, शराब पीने के बाद चक्कर आना, धुंधला दिखना, सांस लेने में तकलीफ या बेहोशी जैसे लक्षण दिखने पर तुरंत मेडिकल मदद लेने को कहा है.

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Tags: breaking news
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