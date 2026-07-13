नागालैंड में असम राइफल्स के काफिले पर IED ब्लास्ट, एक जवान शहीद, 4 घायल

Nagaland: नागालैंड के सुखोई इलाके में असम राइफल्स के काफिले के पास एक संदिग्ध इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस (IED) मिलने की खबर है. शुरुआती जानकारी के मुताबिक, इस धमाके में एक सैनिक की मौत हो गई है और चार अन्य घायल हो गए हैं. यह धमाका नागालैंड के चुमौकेडिमा इलाके में हुआ. एक हफ्ते के अंदर यह दूसरी घटना है जब असम राइफल्स के काफिले के पास IED मिलने की खबर है. इस घटना के बाद, पूरे इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई है और बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन चल रहा है.

असम राइफल्स का एक काफिला रूटीन पेट्रोलिंग पर था, तभी सड़क किनारे एक शक्तिशाली IED फट गया. यह घटना नागालैंड के चुमौकेडिमा इलाके में हुई, जिसे सुरक्षा के लिहाज से सेंसिटिव इलाका माना जाता है. धमाके के बाद, असम राइफल्स, नागालैंड पुलिस और सेना के और जवानों को इलाके में तैनात किया गया है. चुमौकेडिमा और आसपास के जंगलों में सर्च ऑपरेशन चल रहा है. घटना के तुरंत बाद, सभी घायल सैनिकों को पास के एक मेडिकल सेंटर ले जाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है. अधिकारियों के मुताबिक, गंभीर रूप से घायल सैनिक की हालत पर लगातार नज़र रखी जा रही है.

सिक्योरिटी फोर्स ने पूरे इलाके को घेर लिया

ब्लास्ट के बाद, सिक्योरिटी फोर्स ने पूरे इलाके को घेर लिया और हमले के पीछे के लोगों का पता लगाने के लिए बड़ा सर्च ऑपरेशन शुरू किया. सिक्योरिटी एजेंसियां ​​आस-पास के इलाकों की भी जांच कर रही हैं ताकि यह पता लगाया जा सके कि हमले की प्लानिंग किसने की और इसमें कौन शामिल था. ब्लास्ट की जांच के लिए बम डिस्पोजल स्क्वॉड और फोरेंसिक एक्सपर्ट को भी मौके पर भेजा गया है. ये टीमें ब्लास्ट वाली जगह से सबूत इकट्ठा कर रही हैं और यह पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि किस तरह का एक्सप्लोसिव इस्तेमाल किया गया था और उसे कैसे लगाया गया था.

असम राइफल्स के काफिले पर हमला

यह घटना चिंता की बात बन गई है क्योंकि बताया जा रहा है कि यह एक हफ्ते से भी कम समय में नॉर्थईस्ट इंडिया में असम राइफल्स को निशाना बनाकर किया गया दूसरा बड़ा हमला है. इससे पहले, 6 जुलाई को, संदिग्ध आतंकवादियों ने मणिपुर के उखरुल जिले में असम राइफल्स के काफिले पर घात लगाकर हमला किया था. इस हमले में असम राइफल्स की 40वीं बटालियन के दो जवान शहीद हो गए थे. हमले के बाद, दोनों तरफ से काफी देर तक फायरिंग हुई, जिसके बाद सिक्योरिटी फोर्स ने इलाके में बड़ा सर्च ऑपरेशन शुरू किया.

उखरुल हमले में कौन शहीद हुए?

उखरुल हमले में शहीद हुए सैनिकों की पहचान वारंट ऑफिसर बलवंत सिंह और राइफलमैन सीएम सिंह के तौर पर हुई है. दोनों उस समय काफिले की एक गाड़ी में थे. अधिकारियों के मुताबिक, हमले में वे गंभीर रूप से घायल हो गए और बाद में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई.