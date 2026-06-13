Pakistani Terrorist: सहारनपुर में फिर बेनकाब हुआ देश का गद्दार! पाकिस्तानी हैंडलर से जुड़े तार, ATS ने दबोचा नईम

Pakistani Terrorist Connection: लाल किले से लेकर पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद से भारतीय सेना और प्रशासन एक्टीव है और हर तरफ उसकी पेनी नजर है. ऐसे में यूपी से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है. दरअसल, यूपी के सहारनपुर में एक बार फिर संदिग्ध आतंकी कनेक्शन सामने आया है जिसके बाद इलाके में हड़कंप मच गया. दरअसल, भोपाल ATS की टीम ने UP ATS और UP STF के साथ मिलकर शुक्रवार को ननौता कस्बे से 38 साल के एक व्यक्ति को हिरासत में लिया है. बताया जा रहा है कि भोपाल ATS की टीम आरोपी को भोपाल ले गई है. आरोप है कि ये शख्स एक पाकिस्तानी हैंडलर के संपर्क में था. और भारत में रह कर पाकिस्तानी हैंडलर से बातचीत बनाए हुए था.

ऐसे हुई गिरफ्तारी

वहीँ आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भोपाल ATS के इंचार्ज राहुल कुमार शर्मा शुक्रवार शाम 4 बजे UP ATS और STF टीमों के साथ ननौता थाने पहुंचे. उन्होंने इंस्पेक्टर ज्ञानेश्वर बौद्ध को एक खास व्यक्ति के बारे में जानकारी दी. जिसके बाद, स्थानीय पुलिस ने ATS और STF टीमों के साथ मिलकर अफगानन मोहल्ले में जाकर मुस्तफा नाम के एक शख्स के बेटे 38 वर्षीय नईम अब्दुल्ला को गिरफ्तार किया.

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आरोपी के फोन की जांच

वहीं इस मामले को लेकर टीम इंचार्ज का कहना है कि, नईम अब्दुल्ला एक पाकिस्तानी हैंडलर के संपर्क में था और भोपाल ATS काफी समय से उसके सोशल मीडिया अकाउंट्स पर नज़र रख रही थी. टीम ने आरोपी और उसके परिवार के तीन सदस्यों के मोबाइल फोन ज़ब्त किए. वहीं अब तीन फोन की जांच के बाद उन्हें लौटा दिया गया, जबकि आरोपी का फोन आगे की जांच के लिए अपने पास रख लिया गया. इसके अलावा, आरोपी के कमरे से कई धार्मिक साहित्य और किताबें भी बरामद की गईं और टीम ने उन्हें अपनी कस्टडी में ले लिया. दावा किया जा रहा है कि आरोपी के मोबाइल फोन में अहम जानकारी मौजूद है.

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