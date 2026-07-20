Bihar: कहीं नहीं देखी होगी ऐसी तबाही, मुजफ्फरनगर में एक ही परिवार के पांच लोगों की हुई ऐसी मौत; मामला जान कांप जाएगी रूह

Bihar: मुजफ्फरनगर जिले में रविवार रात एक दर्दनाक हादसे ने पूरे इलाके को मातम में डुबो दिया. फुगाना थाना इलाके के हबीबपुर गांव में भारी बारिश के बीच एक कच्चा मकान अचानक गिर गया. हादसे के समय घर के अंदर मौजूद चार मासूम बच्चों समेत पांच लोग मलबे में दब गए. उन्हें बचाने की कोशिश की गई, लेकिन तब तक उनकी मौत हो चुकी थी. घटना के बाद गांव में मातम छा गया, वहीं पुलिस और प्रशासन की टीमें सूचना मिलते ही मौके पर पहुंच गईं.

बारिश से अचानक गिरा मकान

प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, पिछले कई दिनों से हो रही बारिश के कारण कच्चे मकान की दीवारें कमजोर हो गई थीं. रविवार रात करीब 9 बजे अचानक पूरा मकान गिर गया. हादसे के समय परिवार के लोग घर के अंदर थे और उन्हें संभलने का भी मौका नहीं मिला. तेज धमाके की आवाज सुनकर आस-पास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे और राहत और बचाव का काम शुरू किया.

चार मासूम बच्चों की दर्दनाक मौत

गांव वालों ने मलबा हटाने और फंसे हुए लोगों को बचाने की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी. हादसे में इस्लामू के चार बच्चों की मौत हो गई. मरने वालों की पहचान 12 साल की अलसीबा, 7 साल की आहत, 6 साल की रुखसार और 8 महीने के जीशान के तौर पर हुई है. हादसे में एक और व्यक्ति की भी जान चली गई. इस दुखद घटना से पूरे गांव में कोहराम मच गया है.

प्रशासन ने शुरू की जांच

घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस और प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे और राहत काम का जायजा लिया. प्रशासन ने हादसे के कारणों की जांच शुरू कर दी है. शुरुआती तौर पर, लगातार बारिश के कारण घर की मिट्टी की दीवारों का कमजोर होना इसका कारण माना जा रहा है. प्रशासन ने प्रभावित परिवार को हर मुमकिन मदद का भरोसा दिया है.