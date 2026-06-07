कॉकरोच जनता पार्टी से दूर रहें मुस्लिम GEN Z, वरना सालों तक भुगतने होंगे परिणाम; मस्जिदों से किया जा रहा ऐलान

CJP Gen Z Protest: कॉकरोच जनता पार्टी की लोकप्रियता GEN Z में लगातार बढ़ती जा रही है. फिर चाहें वह किसी भी धर्म के हैं. इस पार्टी के प्रति लोगों का विश्वास बढ़ रहा है. लोगों को भरोसा है कि कॉकरोच जनता पार्टी का ये आंदोलन एक बड़ा बदलाव लेकर आएगा. वहीं 6 साल पहले भी दिल्ली के दक्षिण-पूर्वी दिल्ली में एक विशाल आंदोलन हुआ था. जहां सड़क पर बैठी मुस्लिम महिलाओं ने शाहीन बाग को विरोध-प्रदर्शन को वैश्विक स्तर पर पहुंचा दिया था. लेकिन आज स्थिति पूरी तरह से बदल चुकी है. शनिवार, 6 जून को होने वाले कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन से पहले मुस्लिम समुदाय के व्हाट्सएप ग्रुपों, मस्जिदों के ग्रुपों, इंस्टाग्राम रील्स और तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए एक अलग तरीके के संदेश पहुंचाए गए. मुस्लिम युवाओं को कॉकरोच जनता पार्टी के इस प्रदर्शन से दूर रहने की सलाह दी जा रही है.

कॉकरोच जनता पार्टी से दूर रहें मुस्लिम

सोशल मीडिया पर शेयर किए जा रहे इन पोस्ट के जरिए मुस्लिम युवाओं को चेतावनी दी जा रही है. पोस्ट के जरिए कहा जा रहा है कि ये विरोध प्रदर्शन केवल कुछ घंटो तक होगा, लेकिन इसका परिणाम आने वाले कई सालों को झेलना होगा. एक पोस्ट में तो मुस्लिम युवाओं को प्रदर्शन के आसपास वाली जगह भी न जाने की जलाह दी गई है. पोस्ट में साफ शब्दों मे लिखा है कि ‘हमेशा की तरह अगर कोई हिंसा हुई, तो मुस्लिमों को ही बलि का बकरा बनाया जाएगा. गिरफ्तारियां होगी, जेल जाना होगा, मीडिया ट्रायर और देश विरोधी होने के आरोप सहने होंगे.’

टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, सरिता विहार के एक कॉलेज छात्र अशरफ मसूद ने कहा कि उनके पिता ने आंदोलन में शामिल होने से साफ मना कर दिया है. अशरफ ने कहा कि मेरे पिता ने मुझसे कहा कि पहले खुद को मजबूत बनाओ और फिर अपने करियर पर ध्यान केंद्रित करने में समझदारी है. इसके बाद दूसरे की मदद करों , वरना खुद के लिए मुसीबतें खड़ी हो जाएंगी.

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मस्जिदों से की जा रही अपील

ये सलाह केवल सोशल मीडिया तक सीमित नहीं है, बल्कि शुक्रवार को शाहीन बाग के एक मस्जिद में नमाज के बाद युवाओं के नाम एक संबोधन दिया गया. इमाम ने अपने संबोधन में मुस्लिम युवाओं से प्रदर्शनों में शामिल होने से पहले विचार करने का आग्रह किया है. इमाम ने कहा कि ‘मुस्लिम युवाओं को याद रखना चाहिए कि एक्टिविज्म केवल सड़क पर उतरने को नहीं कहा जाता है, बल्कि शिक्षा, आर्थिक क्षेत्र और सामुदायिक कार्यों में बदलाव के बाद आता है. फैसले हिकमत, बुद्धिमत्ता और पूरी जिम्मेदारी के साथ लिए जाने जरूरी हैं.’ बटला हाउस मस्जिद शहाब के इमाम अहमद ने कहा कि इस्लाम न्याय और आत्मरक्षा दोनों सिखाता है. प्रदर्शन में शामिल होने से पहले उद्देश्य, आयोजक और शांतिपूर्ण होने की जांच जरूरी है.

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