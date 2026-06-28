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मुस्लिम महिला ने आरएसएस कार्यकर्ता का किया अंतिम संस्कार, परिवार ने शव लेने से कर दिया था इन्कार

Irfana Iqbal: केरल के उत्तरी कासरगोड में कैंसर से मौत के बाद एक हिंदू बुजुर्ग का शव उनके परिवार ने लेने से इन्कार कर दिया. इसके बाद मुस्लिम महिला पंचायत सदस्य ने हिंदू रीति रिवाज से उनका अंतिम संस्कार किया.

By: Sohail Rahman | Published: June 28, 2026 12:08:18 PM IST

मुस्लिम महिला ने हिंदू शख्स का किया अंतिम संस्कार
मुस्लिम महिला ने हिंदू शख्स का किया अंतिम संस्कार


Kerala News: केरल से गंगा-जमुनी तहजीब का बेहतरीन उदाहरण सामने आया है. जहां उत्तरी कासरगोड में कैंसर से मौत के बाद एक हिंदू व्यक्ति के परिवार ने जब शव लेने से इनकार कर दिया तो एक मुस्लिम महिला पंचायत सदस्य ने उसकी परंपराओं के अनुसार उसका अंतिम संस्कार किया. जिसके बाद महिला के इस काम की सोशल मीडिया पर खूब तारीफ हो रही है.

बताया जा रहा है कि मृतक नारायणन (64) मंजेश्वरम के चिगुरुपडावु के रहने वाले थे. जिनकी मौत गुरुवार को कोझिकोड सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में हुई. उनका लगभग एक महीने से कैंसर के एडवांस स्टेज का इलाज चल रहा था. स्थानीय खबरों के अनुसार, मृतक नारायणन बीजेपी और आरएसएस के पूर्व कार्यकर्ता थे. वे मुंह के कैंसर से पीड़ित थे और उनके परिवार ने उन्हें छोड़ दिया था.

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इरफाना इकबाल ने क्या कहा?

कासरगोड जिला पंचायत की डेवलपमेंट चेयरपर्सन इरफाना इकबाल ने पीटीआई से बात करते हुए बताया कि नारायणन लगभग एक महीने पहले यहां एक दुकान के बरामदे में कमजोर और भूखी हालत में मिले थे. उन्होंने बताया कि एक वार्ड सदस्य ने उन्हें इस मामले की जानकारी दी थी. इसके बाद उन्होंने जिला कलेक्टर और जिला चिकित्सा अधिकारी को सूचित किया. उन्होंने एक चैरिटेबल फाउंडेशन के वॉलंटियर्स की मदद से उन्हें शुरुआती देखभाल दिलाने और अस्पताल पहुंचाने का इस्तेमाल भी किया.

इसके अलावा, उन्होंने कहा कि शुरू में हमने उन्हें ट्रस्ट द्वारा चलाए जा रहे वृद्धाश्रम में भेजने की योजना बनाई थी. लेकिन उनकी हालत बहुत गंभीर थी और उन्हें चौथे स्टेज का कैंसर था. इसलिए हमने उन्हें कोझिकोड मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया.

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रिश्तेदारों ने शव लेने से किया इन्कार

उन्होंने बताया कि नारायणन की मौत के बाद स्थानीय पुलिस ने उनके रिश्तेदारों को सूचना दी, लेकिन वे शव लेने को तैयार नहीं थे. हालांकि उन्होंने इकबाल को शव लेने और अंतिम संस्कार करने की अनुमति दे दी. उन्होंने कहा कि हमने शव लिया और यहां एक हिंदू श्मशान घाट पर उनकी धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अंतिम संस्कार किया. इकबाल ने खुद उप्पाला में एक हिंदू सार्वजनिक श्मशान घाट पर अंतिम संस्कार की प्रक्रिया पूरी की.

अंतिम संस्कार की तस्वीर वायरल

हिजाब पहनी पंचायत सदस्य द्वारा हिंदू रीति-रिवाजों से अंतिम संस्कार करने की तस्वीरें जल्द ही सोशल मीडिया पर वायरल हो गईं. शुक्रवार को एक फेसबुक पोस्ट में इकबाल ने कहा कि कोई करीबी रिश्तेदार नहीं आया. मैंने एक बेटी के तौर पर नारायणन का अंतिम संस्कार किया. इंसानियत धर्म और राजनीति से ऊपर है. उन्होंने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि वह और भी बेसहारा बुज़ुर्गों की मदद करती रहेंगी. इसके अलावा, इकबाल ने आगे कहा कि उनके समुदाय की ओर से कोई आपत्ति नहीं थी, क्योंकि वे चैरिटेबल फाउंडेशन में रहने वाले अनाथ लोगों का अंतिम संस्कार उनके अपने धर्म के अनुसार करते रहे हैं.

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कांग्रेस सांसद ने की तारीफ

इस बीच, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और कासरगोड लोकसभा सांसद राजमोहन उन्नीथन ने फेसबुक पोस्ट में इकबाल को ‘जनसेवा के नए दौर का प्रतीक और उम्मीद की किरण बताया. उन्नीथन ने उनके इस काम को ‘नफरत के बाजार में प्यार की दुकान खोलने’ जैसा बताते हुए उन्हें बधाई दी.

Tags: home-hero-pos-1kerala news
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