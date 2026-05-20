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‘विजय’ निकला मुस्लिम, पहचान छिपाकर हिंदू युवती से की शादी, फिर बुरखा पहनने और गोमांस खाने का बनाया दबाव

Maharashtra News: महाराष्ट्र से लव-जिहाद का मामला सामने आया है, जहां मुस्लिम युवक ने विजय बनकर हिंदू यवती से शादी कर ली. फिर उसे धर्म परिवर्तन करने, बुरखा पहनने आदि के लिए दबाव बनाने लगा.

By: Kamesh Dwivedi | Published: May 20, 2026 10:06:03 AM IST

महाराष्ट्र से लव जिहाद का मामला आया सामने
महाराष्ट्र से लव जिहाद का मामला आया सामने


महाराष्ट्र के ठाणे जिले के उल्हासनगर में ‘लव जिहाद’ का मामला सामने आने के बाद इलाके में हड़कंप मच गया है. आरोप है कि एक मुस्लिम युवक ने अपनी पहचान छिपाकर खुद को विजय बताया और एक हिंदू युवती को प्रेमजाल में फंसाकर उससे शादी कर ली. इसके बाद उसे धर्म परिवर्तन करने की धमकी दी. इतना ही नहीं, युवती को गोमांस खाने का भी दबाव डाला. इस घटना के आने के बाद से आस पास के इलाकों में चिंता का माहौल है. 

पीड़िता ने क्या बताया?

पीड़ित युवती के मुताबिक, इमरान शेख नाम मुस्लिम युवक ने विजय बनकर हिंदू युवती को अपने प्रेम में फंसाया. इसके बाद शादी कर ली. फिर शादी के बाद आरोपी उसे बिहार ले गया. जहां उस पर मुस्लिम रीति-रिवाज अपनाने का दबाव बनाया गया. युवती ने आरोप लगाया है कि उसे जबरन बुरखा और हिजाब पहनने के लिए मजबूर किया जाता था. इसके साथ ही उस पर गोमांस खाने का भी दबाव डाला गया.

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हिंदू देवी-देवताओं का अपमान करने का लगाया आरोप

इतना ही नहीं, पीड़ित युवती ने यह भी आरोप लगाया कि आरोपी और उसके परिवार के सदस्य हिंदू देवी-देवताओं के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणियां करते थे.

क्या हुई कार्रवाई?

मामले की शिकायत मिलने के बाद उल्हासनगर सेंट्रल पुलिस ने पीड़िता के पति इमरान शेख, उसके दो भाइयों और माता-पिता के खिलाफ मामला दर्ज किया है. पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए इमरान शेख और उसके दो भाइयों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि मामले की आगे की जांच जारी है. इस घटना के बाद पीड़ित युवती, उसके परिवार और सकल हिंदू समाज संगठन की ओर से आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की जा रही है.

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Tags: love jihadMaharashtra News
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