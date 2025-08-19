Murder in Ghaziabad: चाकू से गला रेतकर पत्नी की हत्या, 3 साल पहले हुई थी शादी,पति फरार,तलाश में जुटी पुलिस

अनिल चौधरी की रिपोर्ट, Murder in Ghaziabad: मोदीनगर थाना क्षेत्र में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। गदाना गांव में रहने वाली 26 वर्षीय विवाहिता स्वाति की उसके ही पति ने गला रेतकर हत्या कर दी। घटना के बाद आरोपी पति मौके से फरार हो गया है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार, गदाना गांव निवासी जितेंद्र टायर पंचर की दुकान चलाता है। करीब तीन साल पहले उसकी शादी स्वाति से हुई थी। दंपति का 14 महीने का एक बेटा भी है। स्थानीय लोगों का कहना है कि जितेंद्र शराब पीने का आदी था और आए दिन पत्नी से मारपीट करता था। कई बार स्वाति ने पति को शराब पीने से मना किया तो वह उसे कमरे में बंद कर पीटता था।

पीड़िता की बहन का आरोप

पीड़िता की बड़ी बहन मोनिका ने आरोप लगाया कि शादी के बाद से ही जितेंद्र स्वाति को ताने देता था और मारपीट करता था। उत्पीड़न से परेशान होकर स्वाति एक साल तक मायके भी रही। उस दौरान उसने साफ कह दिया था कि अब वह पति के साथ नहीं जाएगी, लेकिन जितेंद्र ने हाथ-पैर जोड़कर उसे वापस अपने साथ ले आया। इसके बाद भी उसके व्यवहार में कोई बदलाव नहीं आया और वह लगातार बहन को प्रताड़ित करता रहा। बताया जा रहा है कि बुधवार रात पति-पत्नी के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ। विवाद इतना बढ़ा कि आरोपी पति ने धारदार हथियार से पत्नी का गला काट दिया। घटना के वक्त घर में अन्य परिजन भी मौजूद थे, लेकिन वारदात को अंजाम देने के बाद जितेंद्र मौके से फरार हो गया।

पूरा मामला

मोदीनगर थाना प्रभारी नरेश शर्मा ने बताया कि प्रथम दृष्टया मामले में पति की संलिप्तता सामने आई है। रात में दोनों के बीच झगड़ा हुआ था, जिसके बाद पति ने चाकू से पत्नी की हत्या कर दी और भाग निकला। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। एसएचओ ने बताया कि मृतका की बहन की तहरीर पर आरोपी पति के खिलाफ मामला दर्ज किया जा रहा है। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए दो पुलिस टीमों को लगाया गया है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही आरोपी को पकड़कर जेल भेजा जाएगा। इस दर्दनाक घटना ने पूरे इलाके को दहला दिया है। गांव के लोग इस हत्या से स्तब्ध हैं और महिला के मायके पक्ष में गुस्सा व्याप्त है।

