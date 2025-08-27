सड़क पर ही पत्नी ने पति के साथ की ऐसी हैवानियत, Video देख नहीं आएगा यकीन

Viral Video: उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है जिसे देखने के बाद आप हैरान रह जाएंगे। दरअसल, पाकबड़ा थाना क्षेत्र के डींगरपुर रोड पर एक महिला ने अपने पति को बेरहमी से पीट डाला, इतना ही नहीं इस दौरान उसके कपड़े भी फाड़ दिए गए। वहीँ अब इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हो रहा है। वहीँ इस दौरान महिला का कहना है कि उसका पति उसे और बच्चों को छोड़कर भागने की कोशिश कर रहा था। वहीँ अब पुलिस इस मामले की जांच में जुट गई है।

वायरल हुआ वीडियो

आपकी जानकारी के लिए बता दें, ये घटना रविवार रात डिंगरपुर रोड पर जहाँगीर अस्पताल की बताई जा रही है। वहीँ यहाँ एक महिला ने अपने पति की सरेआम पिटाई कर दी। इस दौरान सड़क पर भीड़ जमा हो गई, जिससे जाम लग गया। किसी ने इस घटना का वीडियो बना लिया और सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया। जो अब तेजी से वायरल हो रहा है। वहीँ अभी तक पुलिस को इस घटना से जुड़ी कोई शिकायत नहीं मिली है।

#मुरादाबाद : पाकबड़ा थाना क्षेत्र के डींगरपुर मार्ग पर एक महिला ने अपने पति को सड़क पर पकड़कर जमकर पिटाई की। महिला का आरोप है कि पति उन्हें और बच्चों को छोड़कर भाग रहा था। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर #वायरल हो गया, जिससे सड़क पर भीड़ जमा हो गई और जाम लग गया। पति मौके से भागने… pic.twitter.com/CS4TcEY93B — UttarPradesh.ORG News (@WeUttarPradesh) August 26, 2025

पति को बेरहमी से पीटा

बताया जा रहा है कि यह घटना रविवार रात करीब साढ़े आठ बजे हुई है। वीडियो में दिख रहा है कि एक महिला ने सड़क पर एक व्यक्ति को पकड़कर थप्पड़ मार दिए। यह देखकर आस-पास के लोग और राहगीर वहीं रुक गए और भीड़ जमा हो गई। कई लोग अपने फोन से इस घटना का वीडियो बनाने लगे।वीडियो में महिला रोते हुए कह रही है कि यह आदमी उसे और उसके बच्चों को छोड़कर भाग रहा था। किसी की हिम्मत नहीं हुई उसे रोकने की। हंगामे के चलते डींगरपुर-पाकबड़ा रोड पर काफी देर तक जाम लगा रहा।

