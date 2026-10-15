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Yunus Shaikh: सहर शेख के पिता युनुस शेख को शिंदे की शिवसेना में मिली जिम्मेदारी, बेटी के OBC प्रमाणपत्र पर भी विवाद

Mumbra News: मुंब्रा में पार्षद सहर शेख और उनके परिवार को लेकर राजनीतिक चर्चाएं तेज हो गई हैं. AIMIM के टिकट पर चुनाव जीतने वाली सहर शेख के पिता युनुस शेख को एकनाथ शिंदे की शिवसेना से जुड़ी इकाई में पद दिया गया है.

By: Shristi S | Published: October 15, 2026 10:58:16 PM IST

सहर शेख के पिता युनुस शेख को शिंदे की शिवसेना में मिली जिम्मेदारी
सहर शेख के पिता युनुस शेख को शिंदे की शिवसेना में मिली जिम्मेदारी


Yunus Shaikh Joins Shiv Sena: महाराष्ट्र के मुंब्रा में पार्षद सहर शेख और उनके परिवार को लेकर राजनीतिक चर्चाएं तेज हो गई हैं. AIMIM के टिकट पर चुनाव जीतने वाली सहर शेख के पिता युनुस शेख को एकनाथ शिंदे की शिवसेना से जुड़ी इकाई में पद दिया गया है. दूसरी ओर, सहर और उनके पिता के OBC प्रमाणपत्रों को चुनौती दिए जाने का मामला भी सामने आया है. ऐसे में परिवार से जुड़े दोनों घटनाक्रमों ने मुंब्रा की राजनीतिक में नई हलचल पैदा कर दी है.

यूनुस शेख केबल सेना के प्रेसिडेंट बने

यूनुस शेख को कलवा-मुंब्रा विधानसभा क्षेत्र में केबल ऑपरेटरों का प्रतिनिधित्व करने वाले संगठन केबल सेना का प्रेसिडेंट बनाया गया है. शिवसेना ठाणे के अधिकारियों ने उन्हें अपॉइंटमेंट लेटर दिया. बताया जा रहा है कि यह अपॉइंटमेंट एकनाथ शिंदे के कहने पर किया गया है.

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हालांकि, यूनुस शेख ने इसे सीधे पॉलिटिकल एंट्री से मना किया है. उनका कहना है कि वह करीब 40 साल से केबल ऑपरेटर के बिजनेस में हैं और उन्हें इस सेक्टर से जुड़े एक संगठन में जिम्मेदारी दी गई है. उन्होंने ऑल इंडिया केबल सेना को केबल ऑपरेटरों के हितों के लिए काम करने वाला संगठन बताया.

NCP से दूरी बनाने के बाद सहर AIMIM से जीतीं

यूनुस शेख पहले नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के नेता जितेंद्र आव्हाड के साथ काम करते थे. पिछले नगर निगम चुनावों में उनकी बेटी सहर को NCP से टिकट नहीं मिला था, जिसके बाद उन्होंने AIMIM के टिकट पर चुनाव लड़ा था.

सहर मुंब्रा के वार्ड नंबर 30 से जीतीं. जितेंद्र आव्हाड पर उनके कमेंट्स और जीत के बाद एक रैली में उनके बयान, हमें पूरे मुंब्रा को हरा करना है, ने उन्हें सुर्खियों में ला दिया. अब, जब उनके पिता को शिंदे की शिवसेना से जुड़ी यूनिट में ज़िम्मेदारी दी गई है, तो पॉलिटिकल डायनामिक्स को लेकर अटकलें तेज़ हैं.

OBC सर्टिफिकेट पर सवाल उठे

इस बीच, NCP (अजीत पवार गुट) के कार्यकर्ता सिद्दीकी फराह शबाब अहमद ने सहर और यूनुस शेख के OBC सर्टिफिकेट के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है. शिकायत में सर्टिफिकेट पाने के प्रोसेस पर सवाल उठाए गए हैं और गड़बड़ियों का आरोप लगाया गया है.

मिली जानकारी के मुताबिक, जांच के बाद, सहर का सर्टिफिकेट कैंसल करने और उनके खिलाफ क्रिमिनल एक्शन लेने की सिफारिश की गई है. मामला अभी कास्ट वैलिडेशन कमेटी के पास है.

Tags: Maharashtra
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