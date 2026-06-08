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मुंबई का लोकल ट्रेन बना कुश्ती का अखाड़ा, महिलाओं ने एक-दूसरे को जमकर धोया! वीडियो वायरल

Mumbai News: मुंबई की बढ़ती आबादी और लोकल ट्रेनों में लगातार बढ़ती भीड़ के कारण रोजाना यात्रा कर रहे यात्रियों को अक्सर धक्का-मुक्की, बहसबाजी और गाली-गलौच की घटनाओं का सामना करना पड़ता है. इसी बीच एक ताजा मामला प्रकाश में आया, जिसमें दो महिलाएं आपस में एक-दूसरे को पीटते हुए नजर आई.

By: JP Yadav | Published: June 8, 2026 7:50:54 PM IST

मुंबई का लोकल ट्रेन बना कुश्ती का अखाड़ा, महिलाओं ने एक-दूसरे को जमकर धोया.
मुंबई का लोकल ट्रेन बना कुश्ती का अखाड़ा, महिलाओं ने एक-दूसरे को जमकर धोया.


Mumbai News: मुंबई की बढ़ती आबादी और लोकल ट्रेनों में लगातार बढ़ती भीड़ के कारण रोजाना यात्रा कर रहे यात्रियों को अक्सर धक्का-मुक्की, बहसबाजी और गाली-गलौच की घटनाओं का सामना करना पड़ता है. इसी बीच एक ताजा मामला प्रकाश में आया, जिसमें दो महिलाएं आपस में एक-दूसरे को पीटते हुए नजर आई. जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया.
मुंबई से ठाणे जिले की ओर बढ़ते आवागमण के कारण ट्रेनों की हालत बद से बदतर होती जा रहीं है, जिसका खामियाजा आम लोगों को भुगतना पड़ रहा है. आए दिन ट्रेन के हादसों में बढ़ोतरी इस बात की सूचक है कि किस तरह यात्री एक-दूसरे के जान के दुश्मन बनते नजर आ रहे है. सभ्य समाज में इस तरह की घटनाएं किसी बड़े हादसे को जन्म दे सकती है, इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता.

जमकर हुई दोनों महिलाओं में मारपीट 

जानकारी के मुताबिक, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मि. से बदलापुर की ओर जाने वाली लोकल ट्रेन में महिला यात्रियों के बीच मामूली सी बात को लेकर झगड़ा हो गया. धीरे-धीरे बात गाली-गलौच तक आ गई. और देखते ही देखते दोनों महिलाएं एक-दूसरे पर टूट पड़ी. एकदम से ही लोकल ट्रेन का डिब्बा कुश्ती का अखाड़ा बन गया. दोनों महिलाओं के बीच जमकर लात-घूंसे बरसे, इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया.

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सुरक्षा व्यवस्था पर उठे सवाल 

भीड़भाड़ वाले स्थानों पर इस तरह की घटनाएं सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रहे है. आखिर क्यों सरकार इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहीं है. आए दिन इस तरह की घटनाएं आम होती जा रही है. ट्रेन में चोरी की घटना, यात्री का चलती ट्रेन से गिरना, मारपीट, गाली-गलौच और बहसबाजी इन चीजों पर लगाम लगाना नितान्त आवश्यक है. प्रशासन और सरकार के मिले-जुले प्रयासों से ही एक सभ्य समाज की स्थापना हो लकती है.    

Tags: Mumbai local trainmumbai news
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