कॉन्सर्ट के दौरान खचाखच भरे वेन्यू में आखिर ऐसा क्या हुआ? शख्स की हो गई मौत; एक महिला की हालत गंभीर

Mumbai Worli Concert Death: मुंबई के वर्ली इलाके में एक कॉन्सर्ट के दौरान बहुत ज़्यादा शराब पीने की वजह से एक आदमी की मौत हो गई और एक महिला को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा. ये दोनों कल देर रात NSCI डोम वर्ली में ‘Klangkuenstler All Night Long’ म्यूज़िक इवेंट में शामिल हुए थे. सूत्रों के मुताबिक, माहिम के रहने वाले 28 साल के ऋषभ गंगुरडे और उनकी महिला दोस्त ने बहुत ज़्यादा शराब पी रखी थी. खचाखच भरे वेन्यू में उनकी तबीयत बिगड़ने लगी और उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया.

अस्पताल पहुंचने तक गंगुरडे की मौत हो चुकी थी. पुलिस के बयान के मुताबिक, उन्हें ब्रीच कैंडी अस्पताल में ‘ब्रॉट डेड’ घोषित किया गया. उन्होंने बताया कि महिला को इलाज के लिए जसलोक अस्पताल में शिफ्ट किया गया और उसकी हालत स्थिर है. बयान के अनुसार, उसने पुलिस को बताया कि उसने सिर्फ़ शराब और एनर्जी ड्रिंक्स ही लिए थे.

पुलिस ने ड्रग्स के एंगल को किया खारिज

पुलिस ने अभी तक सबूत न मिलने की वजह से ड्रग्स के एंगल को खारिज कर दिया है और गंगुरडे की मौत की जांच के सिलसिले में वेन्यू पर लगे CCTV कैमरों और अन्य डिवाइस की जाँच कर रही है. शुरुआती जांच में मौत की वजह हार्ट अटैक लग रही है, लेकिन पुलिस पोस्टमार्टम और फोरेंसिक रिपोर्ट का इंतज़ार कर रही है. अप्रैल के बाद से यह ऐसी दूसरी घटना है; इससे पहले गोरेगांव के NESCO सेंटर में एक कॉन्सर्ट के दौरान ड्रग्स की ओवरडोज़ से दो MBA छात्रों की मौत हो गई थी.

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पुलिस ने कॉन्सर्ट के लिए नहीं दी थी इजाजत

सूत्रों ने बताया कि स्थानीय पुलिस ने शुरू में वर्ली कॉन्सर्ट के लिए इजाज़त देने से इनकार कर दिया था, जिसकी वजह गोरेगांव की घटना और सुरक्षा व भीड़ प्रबंधन को लेकर चिंताएँ थीं. हालांकि, स्थानीय पुलिस की आपत्तियों के बावजूद बाद में वरिष्ठ अधिकारियों ने इसकी मंज़ूरी दे दी थी. बताया जा रहा है कि कॉन्सर्ट वेन्यू पर शराब के चार स्टॉल थे; सभी को एक्साइज़ डिपार्टमेंट से मंज़ूरी मिली हुई थी. कॉन्सर्ट शाम 6 बजे से रात 10 बजे तक चला और हर टिकट की कीमत 4,000 रुपये थी. यह समय पर खत्म हुआ. अब शराब परोसने के लाइसेंस और कॉन्सर्ट के लिए ज़रूरी अन्य परमिट की बारीकी से जांच की जा रही है.

पुलिस ने शुरू की पूछताछ

पुलिस ने ‘एक्सीडेंटल डेथ रिपोर्ट’ (ADR) दर्ज की है और इस मामले में आयोजकों समेत कम से कम आठ लोगों से पूछताछ कर रही है. टिकटों की संभावित अवैध ब्लैक-मार्केटिंग के लिए आयोजकों के बैंक खातों की भी जाँच की जा रही है. इस बात की भी जांच की जा रही है कि क्या म्यूज़िकल शो की आड़ में कोई गुप्त ‘रेव पार्टी’ प्लान की गई थी और क्या कॉन्सर्ट में आए लोगों से सबूत छिपाने के लिए उनके मोबाइल फ़ोन के कैमरों पर टेप लगाने को कहा गया था. पुलिस कार्यक्रम स्थल पर तैनात प्राइवेट बाउंसर और सिक्योरिटी गार्ड की भूमिका की जांच कर रही है, साथ ही फोरेंसिक टीम वहां के वेंटिलेशन सिस्टम की जांच और भीड़ की संख्या का आकलन कर रही है.

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