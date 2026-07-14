अवैध संबंध के चक्कर में भूल गई मर्यादा, सो रहे पति पर टूट पड़ी; प्रेमी संग मिलकर कर दिए 3 टुकड़े

देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में चौंकाने वाला मामला सामने आया है. यहां पर सुनीता नाम की युवती ने पुणे हत्याकांड की आरोपी सिया गोयल को पीछे छोड़ते हुए ऑटोवाले के प्यार में ऐसी दीवानी हुई कि उसने पति को ही 3 टुकड़ों में काट डाला. इस हत्याकांड ने मुंबई नगरी के लोगों को भी हैरान कर दिया है. शादीशुदा युवती सुनीता की मुलाकात ऑटोवाले से हुई. चंद मुलाकातों के बाद ही दोनों के बीच प्यार हो गया. यह प्यार सुनीता की ओर से दीवानगी की हद तक पहुंच गया. इसके बाद पति से पीछा छुड़ाने के लिए पत्नी ने ऑटोवाले के प्यार में घर में ही उसके 3 टुकड़े किए और 11 महीने तक शव छिपाए रखा. इस हत्याकांड में ऑटोचालक भी शामिल था, लेकिन एक छोटी सी गलती के चलते दोनों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया.



जान गंवाने वाले शख्स का नाम बलिराम सूर्यनाथ कुशवाह है.सुनीता शादी के पति बलिराम सूर्यनाथ कुशवाह के साथ ऐरोली के यादव नगर में रहती थी. शादी के बाद दोनों के 2 बच्‍चे भी हुए. सुनीता घरेलू काम के सिलसिले में घणसोली में जाती रहती थी. इस बीच एक ऑटोचालक राहुल दशरथ प्रजापति मुलाकात हुई, धीरे-धीरे नजदीकियां बढ़ गईं. बताया जाता है कि दोनों ने एकांत में संबंध भी बनाते थे. एक दिन बलिराम को अपनी पत्नी के अवैध संबंधों की जानकारी लगी तो पति-पत्नी के बीच जमकर लड़ाई हुई.

पत्नी को देख लिया था प्रेमी के साथ!

बताया जाता है कि बलिराम ने पत्नी सुनीता की इस बात के लिए पिटाई भी की. वहीं, पति को अपने रास्ते का कांटा बनता देखकर सुनीता ने ऑटोचालक प्रेमी राहुल के साथ मिलकर पति बलिराम की हत्या की साजिश रच डाली. हत्या की प्लानिंग के तहत सुनीता ने अपने दोनों बच्चों को मौसी के घर भेज दिया. पुलिस के मुताबिक, हत्याकांड को 9 अगस्त, 2025 को अंजाम दिया गया. रात के दौरान पति बलिराम गहरी नींद में सो रहा था. पहले से तैयारी कर चुकी सुनीता ने अपने प्रेमी राहुल के साथ मिलकर पति बलराम का गला दबा दिया, बेहोश होते ही उसका गला काट डाला.

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देवर को हुआ था शक, कराई FIR

हत्या के बाद सुनीता और उसके प्रेमी राहुल ने सबूत मिटाने और हत्याकांड से खुद को बचाने के लिए घर के अंदर ही बलिराम के शव के 3 टुकड़े कर दिए. इसके बाद शव के टुकड़ों को गवली देव इलाके की घनी झाड़ियों में ठिकाने लगा दिया. इसके बाद सुनीता अपने बच्चों और प्रेमी राहुल के साथ घणसोली इलाके में रहनी लगी और अपना यादव नगर वाला घर किराये पर दे दिया. शक तब हुआ जब बलिराम का भाई गांव से करीब 8 महीने बाद सुनीता से मिला.

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सुनीता ने पति बलिराम के झगड़े के बाद घर छोड़कर कहीं जाने की बात कही. इस पर अप्रैल 2026 में रबाले एमआईडीसी पुलिस स्टेशन में बलिराम की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा दी. इसके बाद पुलिस ने मोबाइल फोन कॉल डिटेल के जरिये हत्याकांड का खुलासा कर दिया.

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