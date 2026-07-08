Mumbai Weather Today: काली घटा, तेज आंधी और तूफानी बारिश! ऐसा होने वाला है आज मुंबई का हाल; IMD का ‘महाअलर्ट’

Mumbai Weather Today: महाराष्ट्र के कई जिलों में लगातार हो रही बारिश से ट्रैफिक पर असर पड़ा है और इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचा है, खासकर मुंबई और पुणे में. भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने अपनी ताजा एडवाइजरी में कहा है कि महाराष्ट्र के कई इलाकों में बुधवार को भी बारिश जारी रहेगी. हालांकि, मौसम विभाग ने साफ किया है कि आने वाले दिनों में बारिश की तीव्रता कम होने की संभावना है.

कई जिलों के लिए बारिश का अलर्ट

ताजा एडवाइजरी के अनुसार, कोंकण क्षेत्र के पालघर, रायगढ़ और रत्नागिरी जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना है. हालांकि मुंबई और आसपास के इलाकों में बारिश की तीव्रता कम हो गई है, फिर भी आज ठाणे, मुंबई और रायगढ़ जिलों में मध्यम बारिश का अनुमान है. इसके अलावा, कोल्हापुर, सतारा, सांगली, सोलापुर, अकोला, अमरावती, बुलढाणा और वर्धा सहित कई इलाकों में हल्की बारिश की संभावना है. बारिश के साथ-साथ लोगों को आंधी-तूफान, तेज हवाओं और बिजली गिरने का भी सामना करना पड़ सकता है.

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मुंबई में बारिश जारी

मुंबई में बुधवार सुबह भी बारिश जारी रही, जिससे कई इलाकों में भारी जलजमाव हो गया. जलजमाव के कारण ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे सहित प्रमुख सड़कों पर वाहनों की आवाजाही प्रभावित हुई, जिससे रोज सफर करने वालों को परेशानी का सामना करना पड़ा. इसके अलावा, भारी बारिश के कारण कई ट्रेनों के रूट भी बदले गए. वेस्टर्न रेलवे ने मंगलवार को बताया कि चर्चगेट-विरार रूट पर सभी सबअर्बन लोकल ट्रेनें सामान्य रूप से चल रही हैं. अधिकारियों ने रेल यात्रियों को सलाह दी है कि वे अपडेटेड रहें और परेशानी से बचने के लिए अपनी यात्रा की योजना उसी अनुसार बनाएं.

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