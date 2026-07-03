Mumbai Weather Today 3 July 2026: बारिश नहीं आफत! मुंबई में ऑरेंज अलर्ट जारी, अगले कुछ घंटों में मूसलाधार बारिश का अनुमान

Mumbai Weather Today 3 July 2026 | Aaj Ka Mausam 3 July 2026: मुंबई और उससे सटे इलाकों में मानसून एक बार फिर अपना असर दिखा रहा है. 3 जुलाई 2026 की सुबह लोगों की शुरुआत बारिश की चेतावनी के साथ हुई. भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने मुंबई, ठाणे, पालघर और रायगढ़ जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी करते हुए अगले कुछ घंटों में मध्यम से लेकर तेज बारिश होने की संभावना जताई है. लगातार सक्रिय मानसून के कारण इन इलाकों में पहले से ही कई स्थानों पर जलभराव और यातायात प्रभावित हो चुका है.

तटीय महाराष्ट्र में इस समय दक्षिण-पश्चिम मानसून पूरी तरह सक्रिय है. बीते कुछ दिनों से लगातार हो रही बारिश का असर शहर की सामान्य जिंदगी पर साफ दिखाई दे रहा है. कई निचले इलाकों में पानी भरने की स्थिति बन गई है, जबकि सड़कों पर लंबा जाम और लोकल ट्रेनों की रफ्तार भी प्रभावित हुई है. मौसम विभाग का अनुमान है कि सप्ताहभर बारिश का ये सिलसिला जारी रह सकता है.

हर साल चुनौती बनता है मुंबई का मानसून

अरब सागर के किनारे बसे मुंबई में मानसून के दौरान भारी बारिश सामान्य बात है, लेकिन हर साल ये शहर की बुनियादी व्यवस्थाओं की भी परीक्षा लेता है. जल निकासी व्यवस्था पर दबाव बढ़ने से कई इलाकों में तेजी से पानी भर जाता है. सार्वजनिक परिवहन पर असर पड़ता है और लोगों को रोजमर्रा के कामकाज में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है.

जुलाई 2026 के शुरुआती दिनों में कुछ इलाकों में 24 घंटे के भीतर 200 मिमी से अधिक बारिश दर्ज की गई, जिससे शहर के कई हिस्सों में सामान्य जनजीवन प्रभावित हुआ. हालांकि, लगातार बारिश से झीलों और जलाशयों का जलस्तर बढ़ा है, जिससे गर्मियों के दौरान बनी पानी की कमी की चिंता काफी हद तक कम हुई है.

देशभर में आगे बढ़ रहा है मानसून

दक्षिण-पश्चिम मानसून भारत की वार्षिक वर्षा का सबसे बड़ा स्रोत माना जाता है. आमतौर पर इसकी शुरुआत जून के पहले सप्ताह में केरल से होती है और धीरे-धीरे ये उत्तर भारत की ओर बढ़ता है. इस वर्ष पश्चिमी भारत के कुछ हिस्सों में मानसून की रफ्तार शुरुआत में धीमी रही, जिसके कारण मुंबई और महाराष्ट्र के कई क्षेत्रों में इसकी एंट्री सामान्य से कुछ देर से हुई.

हालांकि, जून के अंतिम सप्ताह तक अरब सागर से पर्याप्त नमी मिलने के बाद मानसून ने रफ्तार पकड़ी और जुलाई की शुरुआत तक पूरे कोंकण क्षेत्र में अच्छी बारिश दर्ज की गई. इसके साथ ही कई स्थानों पर जलभराव, ट्रैफिक जाम और निचले इलाकों में पानी भरने जैसी समस्याएं भी सामने आईं.

लोगों के लिए सावधानी जरूरी

मौसम विभाग ने लोगों को सलाह दी है कि भारी बारिश के दौरान बिना जरूरी काम के घर से बाहर निकलने से बचें. स्थानीय प्रशासन की ओर से जारी निर्देशों का पालन करें, आपातकालीन संपर्क नंबर अपने पास रखें और मौसम से जुड़े आधिकारिक अपडेट पर नजर बनाए रखें.

दिल्ली सहित देश के अधिकांश हिस्सों में मानसून अब सक्रिय हो चुका है. मुंबई में लगातार हो रही बारिश एक बार फिर ये याद दिला रही है कि मानसून जहां एक ओर जलस्रोतों के लिए राहत लेकर आता है, वहीं दूसरी ओर शहर की रफ्तार को भी प्रभावित कर देता है.