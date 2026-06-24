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Mumbai Weather Today 24 June 2026: गर्मी से बेहाल मुंबई को मिली राहत की फुहार, झमा-झम बरस रहा पानी

Mumbai Weather Today 24 June 2026: 13 दिन की देरी के बाद मुंबई में मानसून ने दस्तक दे दी है. गरज-चमक के साथ हुई बारिश से गर्मी से राहत मिली. झीलों में पानी बढ़ा और शहर की रफ्तार सामान्य रही.

By: Sanskriti Jaipuria | Published: June 24, 2026 8:09:36 AM IST

Mumbai Weather Today 24 June 2026: गर्मी से बेहाल मुंबई को मिली राहत की फुहार, झमा-झम बरस रहा पानी


Mumbai Weather Today 24 June 2026: लंबे इंतजार और झुलसा देने वाली गर्मी के बाद आखिरकार मुंबईवासियों के चेहरे पर मुस्कान लौट आई है. तपती धूप, बढ़ती उमस और भीषण गर्मी से परेशान शहर को मंगलवार (23 जून) को मानसून की पहली सौगात मिली. दक्षिण-पश्चिम मानसून ने तय समय से 13 दिन बाद मुंबई में प्रवेश किया और बारिश की फुहारों ने पूरे शहर के माहौल को खुशनुमा बना दिया.

सुबह होते ही आसमान में बादलों की गर्जना सुनाई दी और कई इलाकों में तेज बारिश हुई. पहली बारिश ने न सिर्फ तापमान में गिरावट लाई, बल्कि लोगों को गर्मी से राहत और मौसम में नई ऊर्जा का एहसास भी कराया.

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 कई राज्यों में मानसून ने पकड़ी रफ्तार

मौसम विभाग (आईएमडी) के मुताबिक, मानसून अब मुंबई के साथ-साथ महाराष्ट्र के कई हिस्सों में आगे बढ़ चुका है. इसके अलावा ओडिशा, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार में भी मानसूनी गतिविधियां तेज हो गई हैं. वहीं, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में आज भारी बारिश और तेज हवाओं को लेकर अलर्ट जारी किया गया है.

 मुंबई के मानसून का इतिहास भी रहा है दिलचस्प

मुंबई में मानसून पहुंचने की सामान्य तारीख 10 जून मानी जाती है, लेकिन हर साल इसका सफर अलग कहानी लिखता है. पिछले साल 2025 में मानसून ने रिकॉर्ड तेजी दिखाते हुए 75 वर्षों में सबसे पहले 26 मई को मुंबई में दस्तक दी थी.

वहीं, 2019 और 2023 में मानसून की एंट्री सबसे देर से हुई थी, जब बारिश 25 जून को पहुंची थी. इससे पहले 1981 में भी मानसून 23 जून को आया था. इतिहास में सबसे ज्यादा देरी का रिकॉर्ड 1958 और 1974 का है, जब मानसून 28 जून को पहुंचा था.

 बारिश के बावजूद मुंबई की रफ्तार रही बरकरार

पहली तेज बारिश के बीच मुंबई की जिंदगी पूरी तरह पटरी से नहीं उतरी. ‘मिड-डे’ की रिपोर्ट के अनुसार, कुछ इलाकों में यातायात की गति जरूर धीमी हुई, लेकिन शहर के प्रमुख सब-वे खुले रहे. लोकल ट्रेन सेवाएं, बृहन्मुंबई इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई ऐंड ट्रांसपोर्ट (बेस्ट) की बसें और शहर की रोजमर्रा की गतिविधियां सामान्य रूप से जारी रहीं.

 झीलों में बढ़ा पानी 

बारिश के साथ मुंबई के लिए एक और राहत भरी खबर सामने आई है. शहर को पानी उपलब्ध कराने वाली झीलों के कैचमेंट क्षेत्रों में भी अच्छी बारिश दर्ज की गई है. शाम सात बजे तक मध्य मुंबई के नायर अस्पताल क्षेत्र में सबसे अधिक 78.96 मिमी बारिश रिकॉर्ड की गई.

वहीं, झीलों के जलग्रहण क्षेत्रों में करीब 89 मिमी बारिश हुई, जिसमें मध्य वैतरणा क्षेत्र में सबसे ज्यादा 55 मिमी बारिश दर्ज की गई. मीठी नदी का जलस्तर भी 0.47 मीटर पर बना हुआ है, जो फिलहाल सामान्य स्थिति को दर्शाता है.

Tags: mumbai newsmumbai rainsmumbai weather todayMumbai Weather Today 24 June 2026
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