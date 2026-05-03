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मुंबई में परिवार के 4 लोगों की मौत के बाद धड़ाम से गिरे तरबूज के दाम, खरीदने को नहीं है कोई तैयार

Mumbai Watermelon Death Case: मुंबई के पायधुनी इलाके में तरबूज खाने से एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत हो गई. इसके बाद तरबूज के दाम लगातार गिरते जा रहे हैं. लोग अब तरबूज खरीदने से कतरा रहे हैं. हालांकि, FDA की जांच रिपोर्ट में ये सामने आया है कि तरबूज में किसी भी तरह की कोई मिलावट नहीं की गई थी.

By: Sohail Rahman | Published: May 3, 2026 10:37:09 AM IST

मुंबई में तरबूज के गिरे दाम, कोई खरीदने को तैयार नहीं
मुंबई में तरबूज के गिरे दाम, कोई खरीदने को तैयार नहीं


Mumbai Watermelon Death Case: देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में पिछले कुछ दिनों से तरबूज को लेकर काफी चर्चा हो रही है. ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि मुंबई के पायधुनी इलाके में एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत हो गई थी. जिसको लेकर बताया जा रहा था कि परिवार के लोगों ने पहले बिरयानी और फिर तरबूज का सेवन किया था. जिसकी वजह से परिवार के 4 लोगों की मौत हो गई. अब इस मामले में जानकारी सामने आ रही है कि खाद्य एवं औषधि प्रशासन FDA ने अपनी जांच रिपोर्ट सौंप दी है.

जिस तरबूज पर आरोप लगाया जा रहा था कि तरबूज खाने से 4 लोगों की मौत हुई थी, उसे निर्दोष घोषित कर दिया गया है.

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क्या था पूरा मामला?

दरअसल, मुंबई के पायधुनी इलाके में 26 अप्रैल को 40 वर्षीय अब्दुल्ला डोकाडिया को अस्पताल में भर्ती कराया गया था. उन्होंने डॉक्टरों को बताया कि तरबूज खाने के कुछ ही देर बाद उनकी और उनकी पत्नी नसरीन (35) तथा उनकी दो बेटियों आयशा (16) और ज़ैनब (13) की तबीयत अचानक बिगड़ गई. उनकी हालत इतनी तेजी से बिगड़ी कि कुछ ही पलों में उन चारों की जान चली गई. इस दुखद घटना के बाद यह अफवाह फैलने लगी कि तरबूज में खतरनाक रसायन मिलाए गए थे.

फैली ये अफवाह

मुंबई के पायधुनी इलाके में एक ही परिवार के 4 सदस्यों की तबीयत अचानक बिगड़ने और उसके बाद हुई मौतों के बाद शक की सुई उस तरबूज की ओर घूम गई थी, जिसे वे अपने घर लाए थे. सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म से लेकर स्थानीय सड़कों तक यह अफ़वाह आग की तरह फैल गई कि तरबूजों को ज़्यादा मीठा और ज़्यादा लाल दिखाने के लिए उनमें ज़हरीले रसायन और रंग के इंजेक्शन लगाए जा रहे हैं. इस डर का असर ऐसा हुआ कि पूरे मुंबई शहर में तरबूज की बिक्री में भारी गिरावट आ गई. लोग इतने ज़्यादा डर गए थे कि वे इस फल को छूने से भी कतराने लगे थे.

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तरबूज के दामों में आई गिरावट

इस घटना के बाद तरबूज के दाम लगातार गिर रहे हैं. लोग अब तरबूज को शक की नजरों से देख रहे हैं और खरीदने के कतरा रे हैं. नवी मुंबई में स्थित APMC वाशी में तरबूज की कीमतों में भारी गिरावट दर्ज की गई. रिपोर्टों के अनुसार, बाजार में तरबूज की कीमत गिरकर ₹7 प्रति किलोग्राम तक पहुंच गई हैं. वहीं, दक्षिण मुंबई के जिस नल बाजार से पीड़ित परिवार ने तरबूज खरीदे थे. वहां के हालात और भी खराब दिखे. लोग तरबूज खरीदने से कतरा रहे हैं. तरबूज की बिक्री पूरी तरह से ठप हो गई है.

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FDA की जांच रिपोर्ट में हुआ ये खुलासा

एफडीए की जांच रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि तरबूज में किसी भी तरह की कोई मिलावट नहीं थी. जांच एजेंसी ने यह स्पष्ट किया है कि तरबूज को ज्यादा लाल दिखाने के लिए न तो किसी कृत्रिम रंग का इस्तेमाल किया गया था और न ही उन्हें बड़ा या मीठा बनाने के लिए किसी खतरनाक रसायन का प्रयोग किया गया था. डोकाडिया परिवार के घर से जब्त किए गए तरबूज और अन्य खाद्य पदार्थों में किसी भी तरह की कोई मिलावट नहीं थी.

Tags: mumbai news
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