AC कोच के टॉयलेट में मिला बच्चे का शव, गोरखपुर से मुंबई जा रही कुशीनगर एक्सप्रेस, किसी अपने पर हत्या का शक!

Child Murder on Train: लोकमान्य तिलक टर्मिनस पर डर का माहौल तब पसर गया जब कुशीनगर एक्सप्रेस ट्रेन के शौचालय में कूड़ेदान से 5 साल के एक बच्चे का शव बरामद हुआ।

Published By: Deepak Vikal
Published: August 23, 2025 18:19:00 IST

Kusinagar Express Murder: मुंबई के लोकमान्य तिलक टर्मिनस में एक ऐसी घटना घटी कि सबका खबर सुनने वालों का दिल दहल उठा। लोकमान्य तिलक टर्मिनस पर डर का माहौल तब पसर गया जब कुशीनगर एक्सप्रेस ट्रेन के शौचालय में कूड़ेदान से 5 साल के एक बच्चे का शव बरामद हुआ। सूचना मिलते ही फौरन आरपीएफ और जीआरपी की टीम मौके पर पहुँची और शव को कब्जे में लेकर राजावाड़ी अस्पताल पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।

टीवी 9 भारतवर्ष की रिपोर्ट के मुताबिक शुरुआती जाँच में यह स्पष्ट हो गया है कि बच्चे की गला रेतकर हत्या की गई है। जानकारी के अनुसार, हत्या का आरोपी व्यक्ति मृतक का रिश्तेदार (भाई) बताया जा रहा है। फिलहाल जीआरपी और आरपीएफ मिलकर मामले की गंभीरता से जाँच कर रही है। इस घटना से यात्रियों में दहशत और सनसनी का माहौल है।

एसी कोच में मिला मासूम का शव

जानकारी के अनुसार, लोकमान्य तिलक टर्मिनस कुशीनगर एक्सप्रेस के एसी कोच B2 के बाथरूम में बच्चे का शव मिला। शव को वहाँ रखे कूड़ेदान में छिपाया गया था। यात्रियों ने जब यह संदिग्ध स्थिति देखी तो वे दंग रह गए और तुरंत रेलवे कर्मचारियों को सूचना दी। बता दें कि यह ट्रेन गोरखपुर से मुंबई जा रही थी। 

यात्रियों में फैली दहशत

ट्रेन जैसे सार्वजनिक स्थान पर मासूम बच्ची का शव मिलने से यात्रियों में दहशत फैल गई। पुलिस और रेलवे अधिकारी तुरंत पहुँचे और कोच की गहन तलाशी ली। यात्रियों को रोककर पूछताछ की गई और मामले की पूरी जानकारी जुटाई गई। घटना बेहद गंभीर है और किसी भी पहलू को नज़रअंदाज़ नहीं किया जाएगा।

जीआरपी मामले की जाँच में जुटी

पुलिस की शुरुआती जाँच में एक चौंकाने वाला तथ्य सामने आया। सूत्रों के अनुसार, बच्ची का अपहरण किसी बाहरी व्यक्ति ने नहीं, बल्कि उसके अपने ही रिश्तेदार ने किया है। मामले में बच्ची के चचेरे भाई की संलिप्तता का संदेह है। फिलहाल, पुलिस ने उससे जुड़े कई लोगों से पूछताछ शुरू कर दी है और संभावित साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं।

Tags: Child murder on trainKusinagar Express murderMumbai train murder
