Shravani Rane Faiz Khan Marriage: मुंबई में लव जिहाद का एक मामला चर्चा का विषय बना हुआ है, जिसमें 22 साल की श्रावणी राणे ने फैज अकबर खान से शादी की है. श्रावणी की मां ने यह कथित आरोप लगाया है कि उनके दामाद यानी फैज अकबर ने कथित तौर पर उनकी बेटी का धर्मांतरण करवाया है. इस घटना पर अब श्रावणी ने अपना पक्ष रखा है और सभी बातों को बेबुनियाद बताया है. विवाद तब बढ़ा जब शादी के कार्ड पर श्रावणी की जगह आयशा नाम लिखा था. मामला राजनीतिक रंग में भी आ गया जब बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने भी पुलिस से शिकायत की.

क्या है पूरा मामला?

श्रावणी की मां निलेशा राणे ने आरोप लगाया था कि फैज ने उनकी बेटी को शादी और आर्थिक मदद का भरोसा देकर धर्म परिवर्तन के लिए तैयार किया. मां का दावा था कि फैज ने कहा कि वह तभी शादी करेगा, जब श्रावणी इस्लाम स्वीकार करेगी. इस शिकायत के आधार पर मेघवाड़ी पुलिस ने 7 नवंबर को महाराष्ट्र धर्मस्वातंत्र्य अधिनियम, 2026 की धारा 9(1) के तहत FIR दर्ज की. इसे इस नए कानून के तहत मुंबई का पहला मामला बताया गया.

शादी के कार्ड पर आयशा नाम से बढ़ा विवाद

विवाद की एक बड़ी वजह शादी का निमंत्रण पत्र बना. 24 अक्तूबर को फैज की ओर से भेजे गए कार्ड पर श्रावणी के नाम के साथ आयशा लिखा था. श्रावणी की मां ने इसे धर्म परिवर्तन का संकेत बताया. हालांकि, श्रावणी और फेज का कहना है कि शादी स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत हुई है और श्रावणी ने अपना धर्म या आधिकारिक नाम नहीं बदला. शादी के कार्ड में भी उसका नाम श्रावणी नीलेश राणे दर्ज होने की बात सामने आई है. फैज का कहना है कि आयशा नाम प्यार से पुकारने के लिए इस्तेमाल किया गया था.

श्रावणी ने कोर्ट में बुर्का पहनने के बारे में क्या कहा?

इस केस में श्रावणी के बुर्का पहने हुए एक वीडियो पर भी सवाल उठे. उसने कोर्ट में एक लिखित बयान दिया, जिसमें कहा गया कि वह बालिग है और जो चाहे पहनने के लिए आज़ाद है. उसने साफ़ किया कि उसने अपनी मर्ज़ी से बुर्का पहना था. उसने पुलिस को यह भी बताया कि उसकी शादी उसकी मर्ज़ी से हुई थी.

किरीट सोमैया के ख़िलाफ़ शिकायत

BJP नेता किरीट सोमैया ने इस मामले में फ़ैज़ के ख़िलाफ़ शिकायत दर्ज कराई. श्रावणी ने भी मेघवाड़ी पुलिस स्टेशन में सोमैया के ख़िलाफ़ शिकायत दर्ज कराई. उसका आरोप है कि एक प्राइवेट शादी को लव जिहाद बताकर उसे सबके सामने बदनाम किया गया और उसकी प्राइवेसी का उल्लंघन किया गया. इस तरह, यह मामला परिवार की शिकायत से बढ़कर एक राजनीतिक विवाद बन गया.