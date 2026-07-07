Mumbai School Holiday: मुंबई में कब तक बंद रहेंगे स्कूल और कॉलेज? BMC ने ऑफिस बंद को लेकर कही ये बात;

Mumbai School Holiday: बीएमसी के मौसम से जुड़े बंद करने के ऑर्डर के बाद मुंबई के स्कूल 7 जुलाई को भी बंद रहेंगे.बृहन्दमुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन (BMC) ने खराब मौसम को देखते हुए क्लास बंद करने का ऑर्डर बढ़ा दिया है, जिसके बाद आज, 7 जुलाई, 2026 को मुंबई के स्कूल और कॉलेज बंद रहेंगे. यह फैसला शहर भर में भारी बारिश और इंडिया मेटियोरोलॉजिकल डिपार्टमेंट (IMD) द्वारा भारी बारिश और तेज हवाओं के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी करने के बाद लिया गया है.

भारी बारिश से परेशान हैं लोग

6 जुलाई, 2026 को भी एजुकेशनल इंस्टिट्यूशन बंद रहे थे, क्योंकि भारी मॉनसून की बारिश ने पूरे मुंबई में आम ज़िंदगी पर असर डाला था. नई घोषणा में सरकारी, प्राइवेट और सिविक स्कूलों और कॉलेजों को कवर करते हुए एहतियाती कदम को एक और दिन के लिए बढ़ा दिया गया है. यह बंदी मुंबई और आस-पास के ज़िलों में लागू है.

क्या-क्या रहेगा बंद?

बीएमसी ने कहा कि मुंबई शहर और उसके आस-पास के इलाकों के सभी प्राइमरी, सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी स्कूल, साथ ही कॉलेज आज बंद रहेंगे. ठाणे, नवी मुंबई, पालघर और रायगढ़ समेत आस-पास के ज़िलों के एजुकेशनल इंस्टिट्यूशन भी बंद कर दिए गए हैं. यह फ़ैसला इसलिए लिया गया है क्योंकि मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन में भारी बारिश जारी है, और लोकल अधिकारी हालात पर करीब से नज़र रख रहे हैं.भारी बारिश के कारण एहतियाती कदम उठाने पड़ रहे हैं.

ट्रांसपोर्ट सर्विस में थोड़ी रुकावट

आईएमडी के मुताबिक, तेज हवाओं के साथ भारी बारिश की संभावना के कारण ऑरेंज अलर्ट लागू है. पिछले दो दिनों से लगातार बारिश के कारण कई इलाकों में पानी भर गया है, पेड़ गिरने की खबरें हैं और ट्रांसपोर्ट सर्विस में थोड़ी रुकावट आई है. सिविक अधिकारियों ने लोगों को सलाह दी है कि वे गैर-जरूरी यात्रा न करें और जब तक यात्रा बहुत जरूरी न हो, घर के अंदर ही रहें.

क्या ऑफ़िस भी रहेंगे बंद?

इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीमें पूरे शहर में बारिश और लोकल हालात पर नजर रख रही हैं.स्कूल बंद होने के बावजूद ऑफ़िस खुले रहे. हालांकि एजुकेशनल इंस्टिट्यूशन को बंद रखने का निर्देश दिया गया है, लेकिन सरकारी ऑफ़िस और प्राइवेट जगहें हमेशा की तरह काम कर रही हैं.

सावधानी बरतने की अपील

बीएमसी ने ऑफिस के कामकाज में किसी बदलाव की घोषणा नहीं की है, लेकिन आने-जाने वालों से मौजूदा मौसम की वजह से सावधानी बरतने की अपील की है. अधिकारी रेगुलर तौर पर हालात का रिव्यू कर रहे हैं. स्कूल और कॉलेज फिर से खोलने के बारे में कोई भी आगे का फ़ैसला मौसम के बाद के असेसमेंट और ऑफ़िशियल एडवाइज़री पर निर्भर करेगा.

कब खुलेगा स्कूल?

स्टूडेंट्स, पेरेंट्स और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन्स को सलाह दी गई है कि वे क्लास फिर से शुरू करने के बारे में बीएमसीऔर दूसरी लोकल अथॉरिटीज द्वारा जारी किए गए अपडेट्स को फ़ॉलो करें. सिविक बॉडी ने कहा है कि स्टूडेंट्स और स्टाफ़ की सुरक्षा पक्का करने के लिए एहतियातन बंद किया गया है क्योंकि शहर में लगातार भारी मॉनसून बारिश हो रही है.