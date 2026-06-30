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Maharashtra: मुंबई में बड़ा हादसा, स्कूल बस पर अचानक गिरा पेड़, एक छात्र की मौत, 4 घायल

Mumbai News: मुंबई के चेंबूर इलाके में यूनिवर्सल स्कूल और तिलक नगर स्कूल की बस पर अचानक एक पेड़ गिर गया. इसमें एक छात्र की मौत हो गई. वहीं चार छात्र गायल हैं. घायल छात्रों को तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया.

By: Hasnain Alam | Published: June 30, 2026 6:25:03 PM IST

मुंबई में स्कूल बस पर गिरा पेड़
मुंबई में स्कूल बस पर गिरा पेड़


Maharashtra News: महाराष्ट्र के मुंबई के चेंबूर इलाके में एक दर्दनाक हादसा हुआ है. यूनिवर्सल स्कूल और तिलक नगर स्कूल की बस पर अचानक एक पेड़ गिर गया, जिससे एक स्टूडेंट की मौत हो गई, जबकि चार छात्र घायल हो गए हैं. आज (मंगलवार) दोपहर करीब 2:50 बजे मुंबई के चेंबूर स्थित रोड नंबर-11 पर यूनिवर्सल स्कूल और तिलक नगर स्कूल की बस पर अचानक एक पेड़ गिर गया, जिससे हादसा हो गया.

इस दुर्घटना में एक स्टूडेंट की दर्दनाक मौत हो गई. हादसे के तुरंत बाद बस में सवार सभी छात्रों को सुरक्षित बाहर निकाला गया. घायल छात्रों को तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया. घटना में घायल चार छात्रों का इलाज चेंबूर के जेन अस्पताल में चल रहा है. हादसे के बाद मौके पर पुलिस, दमकल और अन्य राहत एवं बचाव दल पहुंच गए. घटना के कारणों की जांच की जा रही है.

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Tags: Maharashtra Newsmumbai news
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