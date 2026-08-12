Mumbai Fire: 11वीं मंजिल पर लगी आग! बंद कमरे में धधकती लपटों के बीच झुलस गया ढाई साल का बच्चा; बाहर चीखता रह गया परिवार

Mumbai Fire: मुंबई से एक दिल-दहला देने वाली घटना सामने आ रही है. दरअसल, मंगलवार रात मुंबई के विले पार्ले में एक रिहायशी इमारत की 11वीं मंज़िल पर भीषण आग लग गई. आग लगने से एक ढाई साल के बच्चे और 23 साल की महिला की मौत हो गई और चार अन्य लोग घायल हो गए. अधिकारियों के अनुसार, आग रात करीब 10.08 बजे बैप्टिस्टा रोड पर स्थित स्टिल्ट-प्लस-11 मंज़िला इमारत की 11वीं मंज़िल पर फ्लैट नंबर 1101 और 1102 में लगी. आग लगभग 4,000 वर्ग फुट के इलाके में फैली और मुख्य रूप से बिजली की वायरिंग, इंस्टॉलेशन, एक एसी यूनिट और घर के सामान तक ही सीमित रही.

3 घंटे तक चला बचाव कार्य

मुंबई फायर ब्रिगेड ने शुरू में आग को लेवल 1 की श्रेणी में रखा, लेकिन रात करीब 10.16 बजे इसे बढ़ाकर लेवल 2 कर दिया. आग बुझाने और बचाव अभियान लगभग तीन घंटे तक चला और आग को रात करीब 1 बजे बुझा दिया गया. इस घटना में आठ लोग घायल हुए, जिनमें से दो को कूपर अस्पताल और छह को नानावटी अस्पताल में भर्ती कराया गया. नानावटी अस्पताल के अधिकारियों के अनुसार, छह घायलों को अस्पताल लाया गया, जिनमें से दो को मृत घोषित कर दिया गया. मृतकों की पहचान अबीर (2.5 वर्ष) और अंकिता (23 वर्ष) के रूप में हुई.

I’m hoping everyone in the building in Vile Parle is safe. I really appreciate the Mumbai Police, fire brigade, ambulance services, and everyone who rushed to help. They didn’t waste a second. Praying everyone is safe. 🙏🏻 #vileparle #mumbai #firedepartment pic.twitter.com/69qY4FWzXj — Divyani Upadhyay (@diiivvvaaaaa310) August 11, 2026

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घने धुएं के बीच बचाई जान

फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों ने घने धुएं के बीच 11वीं मंज़िल पर फंसे लोगों को बचाया. अग्निशमन अधिकारियों ने बताया कि आग लगने के बाद निवासी इमारत की 11वीं मंज़िल पर फंस गए थे, जहाँ से MFB के अधिकारियों ने उन्हें सुरक्षित बाहर निकाला. न्यूज़ एजेंसी ANI के अनुसार, फायर ऑफिसर वी भोसले ने कहा, “आग बिल्डिंग की 11वीं मंज़िल पर लगी थी. इसे काबू में कर लिया गया है. मौके पर आठ फायर टेंडर मौजूद हैं. अभी हालात काबू में हैं और कूलिंग का काम चल रहा है. छत पर पंद्रह लोग फंसे हुए थे; उन्हें बचा लिया गया है. एक महिला और एक बच्चे की मौत हो गई है, और दो लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है. आग लगने की वजह जांच के बाद ही पता चलेगी.

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