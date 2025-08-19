Home > देश > Mumbai Rains: 250 फ्लाइटें लेट, 8 डाइवर्ट, ट्रेन न चलने से पैदल चल रहे यात्री… भारी बारिश से मायानगरी का जन-जीवन ठप, जारी हुआ रेड अलर्ट!

Mumbai Rains: बीते कई दिनों से देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में लगातार मूसलाधार बारिश की मार झेल रही है। जिसकी चलते शहर की रफ्तार थमी सी लग रही है। सड़कों से लेकर मुंबई की लाइफलाइन कही जाने वाली लोकल ट्रेन सेवाएं भी पूरी तरह अस्त-व्यस्त हो गई हैं।

Published By: Deepak Vikal
Published: August 19, 2025 20:27:00 IST

Mumbai Rains: बीते कई दिनों से देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में लगातार मूसलाधार बारिश की मार झेल रही है। जिसकी चलते शहर की रफ्तार थमी सी लग रही है। सड़कों से लेकर मुंबई की लाइफलाइन कही जाने वाली लोकल ट्रेन सेवाएं भी पूरी तरह अस्त-व्यस्त हो गई हैं। कुर्ला रेलवे स्टेशन की स्थिति इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। मुख्य लाइन पर जलभराव के कारण यहां लोकल ट्रेनें रुक गई हैं। इसके चलते सैकड़ों यात्री एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक पटरियों पर पैदल चलते नजर आए।

टीवी 9 की रिपोर्ट के मुताबिक इस दौरान यात्रियों की मदद के लिए आरपीएफ और जीआरपी के जवान तैनात किए गए हैं। मुंबई के कुर्ला , सायन, अंधेरी, बोरीवली समेत कई रेलवे स्टेशनों के निचले हिस्सों में जल भराव देखने को मिला। भारी बारिश के चलते मुंबई की यातायात व्यवस्था भी अस्त-व्यस्त हो गई और आम नागरिकों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं मौसम विभाग ने फिर से मुंबई में बारिश को लेरक रेड अलर्ट जारी कर दिया है । यानी बारिश के चलते हालात और बिगड़ सकते हैं। 

बीएमसी की तैयारियां फिर सवालों के घेरे में

बार-बार दावों के बावजूद बीएमसी की तैयारियां फिर सवालों के घेरे में हैं। हर साल की तरह इस बार भी बारिश ने नगर निगम के वादों और दावों की पोल खोल दी है। आज यानी मंगलवार को भारी बारिश को देखते हुए बीएमसी को सरकारी और निजी दफ्तरों में छुट्टी घोषित करनी पड़ी। मुंबई में मानसून का असर लोकल ट्रेन सेवाओं पर बार-बार देखने को मिल रहा है। सबसे ज्यादा प्रभावित हार्बर और सेंट्रल रूट हैं।

 भारी बारिश के कारण कई ट्रेनें रद्द

भारी बारिश की वजह से कई ट्रेनों को रद्द करना पड़ा है। बारिश और जलभराव के चलते कई ट्रेनें देरी से चल रही हैं। निचले इलाकों में जलभराव के कारण रूट बंद कर दिए गए हैं। हालाँकि इस बीच पश्चिम रेलवे ने लगातार बारिश के बीच भी ट्रेन सेवाएं चलाने का दावा किया है। साल 2005 में मुंबई में आई बाढ़ के दौरान 24 घंटे में 944 मिमी बारिश हुई थी, जिसके कारण दोपहर तक लोकल ट्रेन सेवा पूरी तरह से ठप हो गई थी।

8 उड़ानें डायवर्ट

मुंबई में बारिश के रेड अलर्ट को देखते हुए 8 उड़ानों का मार्ग डायवर्ट किया गया है, जिसमें सूरत, अहमदाबाद और हैदराबाद जाने वाली उड़ानें शामिल हैं। इनमें से 6 इंडिगो, एक स्पाइसजेट और एक एयर इंडिया एयरलाइंस की थी। 12 उड़ानों को रद्द करने का निर्देश दिया गया है। 250 से ज़्यादा उड़ानें देरी से चल रही हैं। मुंबई एयरपोर्ट का रनवे पानी से भर गया है। लगातार हो रही भारी बारिश के बीच, बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) ने बताया है कि शहर के 6 पंपिंग स्टेशनों की मदद से पिछले 4 दिनों में 1,645 करोड़ लीटर बारिश का पानी बाहर निकाला गया।

