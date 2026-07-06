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Mumbai-Pune Expressway Landslide: मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे पर हुई लैंडस्लाइड, हाइवे हुआ बंद, ट्रेन हुई कैंसिल; जानें कब तक खुलेगा रास्ता?

Mumbai-Pune Expressway News Landslide: भारी बारिश से खंडाला के पास मुंबई–पुणे एक्सप्रेसवे पर लैंडस्लाइड हुआ, जिससे दोनों मार्ग बंद कर दिए गए. मलबा हटाने में समय लग सकता हैं. पुणे के मावल में भी भूस्खलन से घर दबा, बचाव कार्य जारी है.

By: Sanskriti Jaipuria | Published: July 6, 2026 12:25:29 PM IST

Mumbai-Pune Expressway Landslide: मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे पर हुई लैंडस्लाइड, हाइवे हुआ बंद, ट्रेन हुई कैंसिल; जानें कब तक खुलेगा रास्ता?


Mumbai-Pune Expressway News Landslide: महाराष्ट्र में हो रही तेज बारिश ने एक बार फिर मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे पर मुश्किलें बढ़ा दी हैं. खंडाला एग्जिट के पास मिसिंग लिंक इलाके में लैंडस्लाइड होने से सड़क पर भारी मलबा जमा हो गया, जिसके चलते इस मार्ग पर यातायात पूरी तरह ठप हो गया है. मुंबई–पुणे एक्सप्रेसवे के साथ-साथ पुराना राष्ट्रीय राजमार्ग भी सुरक्षा कारणों से बंद करना पड़ा.

स्थिति की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि जब तक आगे की सूचना न मिले, तब तक इस रूट पर यात्रा करने से बचें. केवल आपात स्थिति में ही आधिकारिक ट्रैफिक निर्देशों का पालन करते हुए यात्रा करने की सलाह दी गई है.

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 एक्सप्रेसवे और हाईवे पूरी तरह बंद

भारी बारिश के कारण घाट क्षेत्र में हालात बिगड़ने के बाद महाराष्ट्र राज्य सड़क विकास निगम (MSRDC) ने सोमवार तड़के करीब 3:30 बजे दोनों दिशाओं में वाहनों की आवाजाही रोक दी. इसके चलते मुंबई–पुणे एक्सप्रेसवे और पुराना हाईवे पूरी तरह बंद हो गया है.

 कब तक बंद रहेगा रास्ता?

अधिकारियों के अनुसार, रास्ता तभी खोला जाएगा जब लैंडस्लाइड का पूरा मलबा हटा दिया जाएगा. अनुमान है कि सफाई कार्य में तीन से पांच घंटे या उससे अधिक समय लग सकता है. इस दौरान पुणे की ओर जाने वाले ट्रैफिक को वैकल्पिक मार्गों से डायवर्ट किया जा रहा है.

मिसिंग लिंक टनल के पास लैंडस्लाइड के साथ-साथ पातालगंगा नदी में बढ़े जलस्तर के कारण कई जगह पानी भर गया है. खलापुर टोल प्लाजा के आसपास स्थिति ज्यादा प्रभावित है, जहां से ट्रैफिक को कंट्रोल तरीके से निकाला जा रहा है. हालांकि, धीमी स्पीड और भीड़ के कारण यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है.

दूरस्थ गांव में दर्दनाक हादसा

पुणे जिले के मावल इलाके के एक छोटे गांव में भी भारी बारिश के कारण लैंडस्लाइड हुआ. अचानक हुए इस हादसे में एक घर मलबे के नीचे दब गया, जिसमें एक पूरे परिवार के फंसे होने की आशंका जताई जा रही है.

घटना की जानकारी मिलते ही प्रशासन और बचाव दल मौके पर पहुंच गए. जिला सूचना कार्यालय के अनुसार, पांचवीं बटालियन की 30 सदस्यीय विशेष टीम को तुरंत राहत कार्य के लिए भेजा गया है. इस टीम का नेतृत्व अनुभवी अधिकारी कर रहे हैं और प्रशिक्षित कर्मियों की मदद से मलबा हटाने का काम जारी है.

Tags: Mumbai Pune Expressway NewsMumbai Pune Expressway News LandslideMumbai Pune Traffic news
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