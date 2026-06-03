Mumbai Weather: झमाझम बारिश से भीगी मुंबई, केरल में 4 जून को मानसून देगी दस्तक! दिल्ली-NCR को मिलेगी राहत

भीषण गर्मी से परेशान देश के कई राज्यों के लिए राहत की खबर है. भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के मुताबिक, अगले कुछ दिनों में महाराष्ट्र के कई इलाकों में झमाझम बारिश होने की संभावना है. राज्य में 2 जून से 5 जून के बीच अच्छी बारिश का अनुमान जताया गया है. महाराष्ट्र के लोग जहां एक तरफ मानसून का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, वहीं इससे पहले हो रही इन प्री-मानसून फुहारों से मौसम सुहाना हो गया है.

मुंबई में बदला मौसम का मिजाज

मुंबई और उसके उपनगरों में बुधवार सुबह से ही मौसम का मिजाज बदला हुआ है. कहीं तेज तो कहीं हल्की बारिश का दौर जारी है. मौसम विभाग ने बुधवार को मुंबई में गरज-चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई है और इसके लिए येलो अलर्ट भी जारी किया है.

मुंबई और महाराष्ट्र के मौसम से जुड़े मुख्य अपडेट्स

मुंबई और उसके आस-पास के इलाकों में बुधवार सुबह से ही रिमझिम बारिश हो रही है. मुंबई में इस साल का पूरा मई का महीना सूखा और बेहद गर्म रहा था. लेकिन अब धीरे-धीरे प्री-मानसून एक्टिविटी रफ्तार पकड़ रही हैं. इससे पहले मंगलवार को मुंबई में काफी उमस और गर्मी थी, जहां पारा 36 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था. उत्तर और दक्षिण मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, पूर्वी और पश्चिमी विदर्भ के कुछ इलाकों में गरज-चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है. उत्तर और दक्षिण कोंकण में 3 जून तक कुछ स्थानों पर बारिश की उम्मीद है, जबकि 4 और 5 जून को दक्षिण कोंकण के करीब आधे स्टेशनों पर छिटपुट बारिश देखी जा सकती है.

बुधवार सुबह मुंबई के अंधेरी, खार, बांद्रा, बोरीवली, मलाड, गोरेगांव, वर्सोवा, विले पार्ले और जुहू जैसे इलाकों में तेज बौछारें पड़ीं. मुंबई के अलावा ठाणे, मीरा भायंदर, वसई-विरार और पालघर के कुछ हिस्सों में भी अच्छी बारिश दर्ज की गई. मौसम विभाग के अनुसार, मुंबई और उसके उपनगरों में आज दिनभर बादल छाए रहेंगे. इस दौरान गरज-चमक और हल्की हवाओं के साथ मध्यम बारिश की संभावना है.

केरल में कल दस्तक दे सकता है मानसून

देश में मानसून के आगमन का इंतजार अब खत्म होने वाला है. केरल में गुरुवार (4 जून) को मानसून के पहुंचने की पूरी संभावना है. मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि अगर परिस्थितियां अनुकूल रहीं, तो केरल में दस्तक देने के अगले कुछ ही दिनों में मानसून महाराष्ट्र के दक्षिणी तट पर भी पहुंच जाएगा.

केरल के कई जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है. मौसम विभाग ने स्थिति को देखते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. मंगलवार को मलप्पुरम, कोझिकोड और वायनाड जैसे जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया था, और 5 जून तक यहां भारी बारिश का सिलसिला जारी रहने का अनुमान है.

दिल्ली-एनसीआर को भी मिलेगी राहत

सिर्फ दक्षिण और पश्चिम भारत ही नहीं, बल्कि उत्तर भारत के लोगों को भी जल्द ही चिलचिलाती धूप और लू (Heatwave) से राहत मिलने वाली है. दिल्ली-एनसीआर में 5 जून तक तेज हवाओं, गरज-चमक और बिजली कड़कने के साथ हल्की बारिश के आसार हैं. एक तरफ जहां केरल मानसून के स्वागत के लिए तैयार है, वहीं दिल्ली-एनसीआर में भी रुक-रुक कर होने वाली बारिश की वजह से तापमान में गिरावट आएगी और मौसम खुशनुमा बना रहेगा.