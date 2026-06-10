Mumbai News: प्रेमी ने कार में बैठाया फिर सुनसान जगह पर ले जाकर दबाने लगा... फिर 3 महीने तक पुलिस पीटती रही अपना माथा

Maharashtra News: महाराष्ट्र के नवी मुंबई इलाके से करीब 2 महीने पहले जली हुई अवस्था में मिले महिला के शव का मामला सुलझ गया है. पुलिस ने महिला के हत्याकांड को सुलझाने का दावा करते हुए एक ईंट सप्लायर को गिरफ्तार किया है. पुलिस पूछताछ में आरोपी ने खुलासा किया कि शादी के लिए दबाव डालने से वह परेशान हो गया. वह शादी करना भी नहीं चाहता था, इसलिए उसने महिला की हत्या कर दी. इसके बाद शव को जलाने का भी प्रयास किया.पीड़ित महिला का नाम अनिता देवी भगवान राजभर था, जबकि आरोपी का नाम राजभर पाटिल है.

पुलिस पूछताछ में आरोपी राजभर पाटिल ने बताया कि उसका और अनिता देवी का काफी समय से अफेयर था. पिछले कुछ महीने से अनीता उससे शादी करने का दबाव बना रही थी. बार-बार की मांग से वह परेशान हो गया. इसके चलते वह परेशान हो गया और इससे छुटकारा पाने के लिए आरोपी ने कथित तौर पर 6 अप्रैल को महिला को अपनी कार में बैठाया. इसके बाद बहाने से एक सुनसान स्थान पर ले जाकर लोहे की छड़ से हमला कर उसकी हत्या कर दी.

इसके बाद राजभर पाटिल अनीता देवी के शव को नवी मुंबई के पनवेल तालुका स्थित चिंचवली क्षेत्र में ले गया. पुलिस का आरोप है कि आरोपी ने अपनी कार से पेट्रोल निकालकर शव पर छिड़का और साक्ष्य मिटाने के उद्देश्य से उसे आग लगा दी. पुलिस ने बताया कि पाटिल को आठ जून को गिरफ्तार किया गया.अदालत ने उसे 12 जून तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है. पुलिस ने आरोपी राजभर पाटिल के खिलाफ हत्या और साक्ष्य नष्ट करने समेत विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है.

सीसीटीवी फुटेज से भी नहीं मिली मदद

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि 11 अप्रैल को नवी मुंबई के पनवेल क्षेत्र में चिंचवली-वाकडी गांव की सीमा के पास एक महिला का अत्यधिक क्षत-विक्षत और जला हुआ शव बरामद हुआ था. उस समय शव की पहचान नहीं हो सकी थी, क्योंकि घटनास्थल से कोई पहचान पत्र या तत्काल सुराग नहीं मिला था. इसके बाद पुलिस ने शव पर मिले आभूषणों का विवरण अपराध जांच विभाग (सीआईडी) के माध्यम से देशभर में प्रसारित किया और व्यापक स्तर पर सीसीटीवी फुटेज तथा तकनीकी साक्ष्यों की जांच की.

यह भी पढ़ें: Barabanki News: रात 10 बजे ही पत्नी को लेकर कहां और क्यों जा रहा था पति? घर से कुछ दूरी पर हो गया कांड!

आभूषणों से हुई महिला की पहचान

उधर, इस ब्लाइंड मर्डर कैसे में सफलता तब मिली जब एक पुलिस कांस्टेबल ने ठाणे जिले के शील-डायघर पुलिस थाने में दर्ज एक गुमशुदगी रिपोर्ट का मिलान जांच से जुड़े तथ्यों के साथ किया. पुलिस के मुताबिक, शव पर मिले छल्ले, नथ, कान के आभूषण और शारीरिक बनावट का मिलान 30 वर्षीय लापता महिला अनिता देवी भगवान राजभर के आभूषणों से हुआ.

यह भी पढ़ें: अपनी तीनों गर्लफ्रेंड की शादी में गए थे मीका सिंह, फिर ठुकराए 150 रिश्ते; ‘स्वयंवर’ के बाद भी क्यों हैं कुंवारे

सीडीआर ने खोली पोल

उन्होंने बताया कि कॉल डिटेल रिकॉर्ड (सीडीआर) की जांच में पता चला कि राजभर पाटिल लगातार शीलफाटा के फडकेपाड़ा निवासी ईंट आपूर्तिकर्ता करण नामदेव पाटिल के संपर्क में थीं. डीसीपी ने कहा कि प्रारंभिक समन की अनदेखी करने पर पाटिल पर संदेह और गहरा हो गया। हिरासत में लेकर पूछताछ करने पर उसने अपराध स्वीकार कर लिया.

यह भी पढ़ें: Gonda News: एक नहीं कई युवतियों से ‘IAS Ofiicer’ ने की शादी, खूबसूरत सालियों को भी नहीं छोड़ा