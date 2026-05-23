65 साल के बुजुर्ग ने आश्रम में किया ‘पाप’ वाट्सऐप पर भेजीं ‘अश्लील कांड’ की फोटो; देखकर मशहूर एक्ट्रेस घबराई

Mumbai News: ‘पापी गुड़िया’ एक्ट्रेस पूनम दासगुप्ता (Poonam Dasgupta) को वाट्सऐप पर अश्लील वीडियो भेजने के आरोप में 65 वर्षीय बुजुर्ग शख्स को गिरफ्तार किया गया है. यह गिरफ्तारी एक्ट्रेस की शिकायत के कुछ हफ्तों बाद हुई है. मुंबई की ओशिवारा पुलिस ने बताया कि आरोपी को शनिवार (16 मई, 2026) को नागपाड़ा इलाके में कैथोलिक आश्रम से गिरफ्तार किया गया है. आरोपी यही पर रहता है और काम करता है. एक्ट्रेस ने मामले को गंभीरता से लेने के लिए पुलिस कार्रवाई की तारीफ की.

बुजुर्ग में कबूला अपना जुर्म

गिरफ्तारी के बाद पुलिस पूछताझ में आरोपी ने बताया कि उसने Google पर एक्ट्रेस का नाम ऐसे ही सर्च किया था. इसके बाद एक्ट्रेस का मोबाइल फोन नंबर निकाला. इसके बाद WhatsApp अकाउंट पर अश्लील वीडियो भेज दिया. इसमें न्यूड वीडियो थे. पूछताछ में 65 वर्षीय बुजुर्ग आरोपी स्वीकार किया कि उसने पूनम दासगुप्ता को मोबाइल फोन से WhatsApp हटा दिया था.

27 अप्रैल, 2026 को भेजे गए थे मैसेज

वहीं, पूनम दासगुप्ता ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि यह घटना 27 अप्रैल, 2026 को हुई थी. वाट्सऐप पर अश्लील वीडियो आने पर वह एकबारगी हैरान रह गईं. इसके बाद उन्होंने तुरंत उस नंबर पर कॉल करने की कोशिश की, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला. वीडियो बहुत अश्लील और आपत्तिजनक था. ऐसे में एक्ट्रेस और उनके पति ने पुलिस में शिकायत देने का निर्णय लिया.

अनजान WhatsApp नंबर से अश्लील वीडियो भेज गए

बताया जा रहा है कि यह घटना 27 अप्रैल को शाम करीब 6:30 बजे हुई, जब वह अपने घर पर थीं. इसके बाद एक्ट्रेस ने मुंबई की ओशिवारा पुलिस में शिकायत दर्ज कराई. शिकायत में पूनम दासगुप्ता ने बताया कि उन्हें एक अनजान WhatsApp नंबर से अश्लील वीडियो और न्यूड तस्वीरें भेजी गईं. इन मैसेज को देखकर एक्ट्रेस को मानसिक रूप से काफी तनाव हुआ. इसके बाद कार्रवाई के लिए उन्होंने पुलिस को उन मैसेज के स्क्रीनशॉट सौंप दिए.

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कार्रवाई में कौन-कौन था शामिल?

DCP मोहित कुमार गर्ग के निर्देश पर सीनियर इंस्पेक्टर संजय चौहान, ओशिवारा पुलिस साइबर सेल के इंचार्ज शरद देवदे और कांस्टेबल अशोक कोंडे ने जांच शुरू की. शनिवार (23 मई, 2026) को पुलिस ने रोपी से धर दबोचा. 16 मई को नागपाड़ा इलाके में कैथोलिक आश्रम से गिरफ्तार किया गया है.

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