Home > देश > Mumbai: मुंबई मनपा चुनाव प्रबंधन समिति की दूसरी बैठक संपन्न

Mumbai: मुंबई मनपा चुनाव प्रबंधन समिति की दूसरी बैठक संपन्न

Mumbai: मुंबई मनपा चुनाव प्रबंधन समिति की दूसरी बैठक संपन्न, राष्ट्रवादी के नवाब मलिक ने मुंबई मनपा चुनाव के लिए संभाली कमान; पदाधिकारियों के साथ बैठकों का दौर जारी

Published By: Swarnim Suprakash
Published: August 20, 2025 19:54:05 IST

Mumbai: मुंबई मनपा चुनाव प्रबंधन समिति की दूसरी बैठक संपन्न
Mumbai: मुंबई मनपा चुनाव प्रबंधन समिति की दूसरी बैठक संपन्न

मुंबई से शाहिद अंसारी की रिपोर्ट 
Mumbai: मुंबई विभागीय राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की मनपा चुनाव प्रबंधन समिति की दूसरी बैठक आज मुंबई प्रदेश कार्यालय में ज्येष्ठ नेता और पूर्व मंत्री नवाब मलिक के नेतृत्व में संपन्न हुई। मुंबई महानगरपालिका चुनाव प्रबंधन समिति के अध्यक्षपद की जिम्मेदारी मिलने के बाद नवाब मलिक ने चुनावी तयारी में को गति दी है। 

आवश्यक दिशा-निर्देश दिए

पहली बैठक के बाद आज उन्होंने सेवा दल, महिला, विद्यार्थी, ओबीसी, सामाजिक न्याय, सहकार, असंघटित कामगार, हिंदी भाषी, अल्पसंख्यक और झोपड़पट्टी सेल के प्रमुखों के साथ बैठक कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

Mumbai accident: करेंट से लग कर हुई युवक की मौत ,हेड फोन बना मौत का सबब

बैठक की अध्यक्षता नवाब मलिक ने की

इस बैठक की अध्यक्षता नवाब मलिक ने की। बैठक में मुंबई कार्याध्यक्ष सिद्धार्थ कांबळे और शिवाजीराव नलावडे, विधायक सना मलिक-शेख, पूर्व विधायक ज़ीशान सिद्दीकी, प्रदेश उपाध्यक्ष भास्कर विचारे, प्रदेश प्रवक्ता संजय तटकरे, मुंबई सरचिटणीस राजू घुगे, आमंत्रित सदस्य दक्षिण मुंबई जिलाध्यक्ष महेंद्र पानसरे और ईशान्य मुंबई जिलाध्यक्ष सुरेश भालेराव उपस्थित थे।

अनेक पदाधिकारी उपस्थित रहे

इसके अलावा महिला सेल मुंबई अध्यक्षा आरती साळवी, महिला कार्याध्यक्षा मनीषा तुपे, मुंबई विद्यार्थी अध्यक्ष विभू घुगे, ओबीसी अध्यक्ष बबन मदने, सामाजिक न्याय सेल अध्यक्ष बापू धुमाळे, सहकार सेल अध्यक्ष नंदकुमार काटकर, अल्पसंख्यक कार्याध्यक्ष हुजैफा इलेक्ट्रिकवाला और झोपड़पट्टी सुधार सेल के घनश्याम भापकर समेत अनेक पदाधिकारी उपस्थित रहे।

Manisha Murder Case Update: ‘हम कातिल को मौत…’, भिवानी मर्डर केस में लॉरेंस बिश्नोई गैंग की हुई एंट्री, इस धमकी से मचा दी सनसनी

Tags: Maharashtra NewsMaharashtra politicsmumbai news
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

खाली पेट करेले का जूस पीने से क्या होता है?

August 20, 2025

रोजाना शाम घर मे कपूर जलाने से क्या होता है?

August 20, 2025

रोजाना सुबह पपीता खाने से क्या लाभ मिलते है?

August 20, 2025

जानें 1 दिन में कितना घी खाना है सही?

August 20, 2025

रोजाना 1 पान का पत्ता खाने से क्या होगा?

August 20, 2025

रोजाना खाली पेट 1 सेब खाने से क्या होता है?

August 20, 2025
Mumbai: मुंबई मनपा चुनाव प्रबंधन समिति की दूसरी बैठक संपन्न

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

Mumbai: मुंबई मनपा चुनाव प्रबंधन समिति की दूसरी बैठक संपन्न

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Mumbai: मुंबई मनपा चुनाव प्रबंधन समिति की दूसरी बैठक संपन्न
Mumbai: मुंबई मनपा चुनाव प्रबंधन समिति की दूसरी बैठक संपन्न
Mumbai: मुंबई मनपा चुनाव प्रबंधन समिति की दूसरी बैठक संपन्न
Mumbai: मुंबई मनपा चुनाव प्रबंधन समिति की दूसरी बैठक संपन्न
Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?