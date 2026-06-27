Mumbai Crime: मुहर्रम जुलूस में क्या कर रहा था चूहे मारने वाले 14900 कैप्सूल? पुलिस ने किया खौफनाक प्लान का पर्दाफाश

Mumbai Crime: मुंबई से एक हैरान करने वाला खबर सामने आया है. जहां बायकुला इलाके में मुहर्रम के जुलूस के दौरान एक आदमी लोगों को गोलियां बांट रहा था. इन्हें खाने के बाद कुछ लोग बीमार हो गए. बाद में आरोपी को हिरासत में ले लिया गया. पूछताछ के दौरान आरोपी ने दावा किया कि वह पेनकिलर बांट रहा था. हालांकि, गोलियां खाने के बाद एक व्यक्ति ने उल्टी और बेचैनी की शिकायत की. पुलिस ने बड़ी मात्रा में 14,000 से ज़्यादा कैप्सूल जब्त किए. पुलिस पूछताछ के दौरान आरोपी ने बताया कि उसने मुहर्रम के जुलूस को टारगेट करने के लिए जहरीले कैप्सूल बांटे थे. उसने जुलूस को टारगेट करने के लिए 30000 कैप्सूल ऑर्डर किए थे. इनमें जिंक फॉस्फाइड था जो चूहों को मारने के लिए इस्तेमाल होने वाला एक केमिकल है.

वह बिना परमिट के कैप्सूल बेच रहा था – पुलिस

डीसीपी जयंत मीणा ने कहा कि मुहर्रम के जुलूस में एक संदिग्ध देखा गया था. पूछताछ करने पर पता चला कि वह बिना परमिट के कैप्सूल बेच रहा था. सुबह 4 बजे एक रिपोर्ट मिली कि एक व्यक्ति ने उल्टी और पेट दर्द की शिकायत की है. एक पुलिस टीम ने संदिग्ध को पकड़ लिया. उसने बताया कि उसने मुहर्रम के जुलूस को टारगेट करने के लिए ऐसा किया था. मुंबई में मुहर्रम के जुलूस में शक वाली गोलियां बांटी गईं. गोलियां खाने के बाद एक आदमी को जी मिचलाने और उल्टी होने लगी. आरोपी का नाम फैयाज प्रेमजी है, जो पुणे का रहने वाला है. पुलिस ने गोलियां बांटने वाले फैयाज को गिरफ्तार कर लिया.

आरोपी ने क्या कहा?

आरोपी का दावा है कि वह पेनकिलर बांट रहा था. फैयाज के पास से 14,000 चूहे मारने की दवा की गोलियां मिलीं. आरोपी ने 30,000 से ज़्यादा कैप्सूल ऑर्डर किए थे. फैयाज के पास से 50 kg जिंक फॉस्फाइड बरामद हुआ. फैयाज ने हर कैप्सूल में 1 ग्राम जहर डाला था. 2025 में आरोपी फैयाज ईरान और इराक गया था. भिवंडी पुलिस ने 3 आरोपियों को हिरासत में लिया.

ऑर्डर किया गया था 50 किलो जिंक फॉस्फाइड

आरोपी फैयाज प्रेमजी पुणे का रहने वाला है. उसका पेंट का बिजनेस है. 50 किलो जिंक फॉस्फाइड ऑर्डर किया गया था. उसका इरादा मुहर्रम को टारगेट करने का था. वह हर कैप्सूल में एक ग्राम ज़हर भरकर कुछ दिनों के लिए अपने घर पर रखेगा. वह 2025 में ईरान और इराक गया था; उसका मकसद अभी पता नहीं है. उसने बताया कि 14,900 कैप्सूल ज़ब्त किए गए थे. टारगेट 30,000 बनाने का था. कैप्सूल बांटे नहीं गए.

पुलिस ने एक बड़ी घटना होने से रोकी- डीसीपी

डीसीपी जयंत मीणा ने कहा कि पुलिस ने एक बड़ी घटना होने से रोक दी. जांच जारी है और उसके मकसद का पता लगाने की कोशिश की जा रही है. आरोपी को बड़े पैमाने पर साज़िश का शक था. हम सभी एंगल से जांच कर रहे हैं. उसका नाम फैयाज प्रेमजी है और वह पुणे का रहने वाला है. फैयाज का प्लान लोगों को नुकसान पहुंचाना था.