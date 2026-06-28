Home > क्राइम > 14,000 मुस्लिमों को मारने की कोशिश, मातम मना रहे लोगों की जान लेने का था इरादा; मुंबई में बांटे जहर वाले कैप्सूल

14,000 मुस्लिमों को मारने की कोशिश, मातम मना रहे लोगों की जान लेने का था इरादा; मुंबई में बांटे जहर वाले कैप्सूल

Muharram Procession in Mumbai: मुहर्रम पर पैगंबर मोहम्मद के नवासे इमाम हुसैन की शहादत की याद में दक्षिण मुंबई में विशाल जुलूस निकाला जाता है, जो जेजे फ्लाईओवर जंक्शन से शुरू होकर आरामबाग कब्रिस्तान पर समाप्त होता है.

By: Preeti Rajput | Published: June 28, 2026 9:16:41 AM IST

14,000 मुस्लिमों को मारने की कोशिश
14,000 मुस्लिमों को मारने की कोशिश


Muharram Procession in Mumbai: मुंबई पुलिस ने दक्षिण मुंबई में मुहर्रम के जुलूस के दौरान एक खौफनाक साजिश को बेनकाब किया है. पुलिस ने शनिवार, 27 जून को पुणे से एक 39 साल के व्यक्ति के गिरफ्तार कर लिया है. व्यक्ति पर आरोप है कि वह सिया समुदाय के जुलूस में चूहें मारने वाली दवा से भरे कैप्सूल बांट रहा था. पुलिस के अनुसार, उसका गमकसद जुलूस में शामिल लोगों को नुकसान पहुंचाना था. आरोपी का नाम फैयाज प्रेमजी बताया जा रहा है. पूछताछ के दौरान उसने बताया कि वह भी सिया समुदाय से ताल्लुक रखता है. गिरफ्तारी के दौरान उसके पास से नीले रंग के प्लास्टिक बैग से 14,000 जहरीले कैप्सूल बरामद किए गए हैं. 

पुलिस ने की बड़ी साजिश नाकाम

दरअसल, ये घटना शुक्रवार की रात मुहर्रम के जुलूस के दौरान हुई थी. DCP जयंत मीणा ने जानकारी देते हुए बताया कि इस मामले का खुलासा तब हुआ जब मुंबई के एक अस्पताल के कर्मचारियों ने पुलिस को इस बारे में जानकारी दी. पीड़ित ने डॉक्टर को बताया कि उसने जुलूस के दौरान एक पेनकिलर कैप्सूल खाया था, जिसके बाद उसकी तबीयत बिगड़ गई. डॉक्टरों ने इस बात की जानकारी तुरंत पुलिस को दी. पुलिस ने तुरंत मुस्तैदी से जांच करनी शुरू कर दी और फैयाज को गिरफ्तार कर लिया. 

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मातम मना रहे लोगों को बनाया निशाना 

मुहर्रम के मौके पर दक्षिण मुंबई में विशाल जुलूस निकाला जाता है. जो जेजे फ्लाईओवर जंक्शन से शुरू होकर आरामबाग कब्रिस्तान कर होता है. इस जुलूस में शामिल होने के लिए लोग देश-विदेश से आते हैं. पूछताछ में सामने आया कि फैयाज केवल उन लोगों को निशाना बना रहा था, जो मातम मना रहे थे. दर्द से जूझ रहे लोगों को उसने झांसा देकर कैप्सूल खिलाया. अस्पताल में भर्ती होने वाला शख्स भी जुलूस में शामिल था.

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ऑनलाइन मंगाया था जहर 

जयंत मीणा के अनुसार, आरोपी ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है. उसने जुलूस में शामिल लोगों को नुकसान पहुंचाने के लिए 50 किलोग्राम ‘जिंक फॉस्फाइड’ ऑर्डर किया था. जो आमतौर पर खेतों और घरों में चूहे मारने के लिए इस्तेमाल किया जाता है. आरोपी ने खुद अपने हाथों से हर कैप्सूल में 1 ग्राम जिंक फॉस्फाइड भरा था. वह 14,000 कैप्सूल बांटने जुलूस में पहुंचा था.

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Tags: home-hero-pos-1Muharram procession MumbaiMumbai Muharram processionpoison capsules
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