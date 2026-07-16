Breaking News: निर्माणाधीन बहुमंजिला इमारत में क्रेन गिरने से एक मजदूर की मौत, 3 अन्य हुए घायल

Mumbai Mira Road Crane Collapsed: मुंबई से इस वक्त की बेहद दुखद खबर सामने आ रही है. जहां गुरुवार (16 जुलाई) को मुंबई के बाहरी इलाके मीरा रोड पर एक कंस्ट्रक्शन साइट पर क्रेन गिरने से 20 साल के एक वर्कर की मौत हो गई और तीन अन्य घायल हो गए. यह घटना जेपी इन्फ्रा के रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट पर हुई, जहां अभी एक मल्टी-स्टोरी बिल्डिंग बन रही है.

शुरुआती रिपोर्ट के मुताबिक, MCLP (मास्ट क्लाइंबिंग लिफ्ट प्लेटफॉर्म) क्रेन बिल्डिंग की ऊपरी मंजिलों से गिरकर जमीन पर आ गिरी, जिससे साइट के पास खड़ी कई गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गईं. इस घटना से इलाके के वर्करों और निवासियों में अफरातफरी मच गई.

मौके पर पहुंची पुलिस

हादसे की जानकारी मिलते ही इमरजेंसी टीमें और स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंचीं. घायलों को बाहर निकालकर इलाज के लिए पास के अस्पताल ले जाया गया. घटना में एक वर्कर की मौत हो गई, जबकि तीन अन्य घायल हो गए. उनकी हालत के बारे में अभी आधिकारिक तौर पर कोई जानकारी नहीं मिली है.शुरुआती जानकारी से पता चलता है कि क्रेन मीरा रोड स्थित जेपी इंफ्रा कॉम्प्लेक्स में बन रही ऊंची बिल्डिंग से जुड़ी हुई थी. अचानक वह गिर गई और नीचे खड़ी गाड़ियों से टकरा गई. मौके की तस्वीरों में क्षतिग्रस्त क्रेन साइट पर पड़ी दिखाई दी, जबकि पास की गाड़ियों को काफी नुकसान पहुंचा.

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पुलिस कर रही जांच

हालांकि, क्रेन के गिरने के असल वजहों के बारे में अब तक कोई जानकारी सामने नहीं आई है. अधिकारियों द्वारा यह पता लगाने की उम्मीद है कि घटना तकनीकी खराबी, स्ट्रक्चरल फेलियर या लापरवाही के कारण हुई थी. पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंच गए हैं और घटना की जांच शुरू कर दी है. अधिकारी सबूत इकट्ठा कर रहे हैं और बयान दर्ज कर रहे हैं ताकि यह पता लगाया जा सके कि हादसा कैसे हुआ. जांच के तहत कंस्ट्रक्शन साइट पर सुरक्षा उपायों की भी जांच होने की उम्मीद है. पीड़ितों की पहचान और चोटों की गंभीरता के बारे में और जानकारी का इंतज़ार है. क्रेन गिरने की घटना की शुरुआती जांच पूरी होने के बाद अधिकारियों द्वारा और जानकारी जारी किए जाने की उम्मीद है.

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