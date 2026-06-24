Home > देश > Mumbai me Barish Kab Hogi: सड़कों पर लबालब पानी, आंधी-तूफान और रोड़ जाम; बारिश ने लगाया मुंबई की थमी रफ्तार

Mumbai me Barish Kab Hogi: सड़कों पर लबालब पानी, आंधी-तूफान और रोड़ जाम; बारिश ने लगाया मुंबई की थमी रफ्तार

Mumbai Weather Update: मुंबई में मानसून की जोरदार बारिश हुई. पिछले 24 घंटे में 300 मिमी बारिश दर्ज की गई. तेज आंधी के कारण कई पेड़ गिर गए, जिससे शहर के कई इलाकों में पानी भर गया और लोगों को भारी ट्रैफिक जाम का सामना करना पड़ा.

By: Preeti Rajput | Last Updated: June 24, 2026 3:19:02 PM IST

मुंबई में मानसून की जोरदार बारिश हुई.
मुंबई में मानसून की जोरदार बारिश हुई.


Mumbai Heavy Rain | Mumbai me Barish Kab Hogi: मुंबई में मंगलवार 23, जून को मानसून ने दस्तक दे दी है. दक्षिण पश्चिम मानसून ने पूरी मुंबई को भिगा कर रख दिया है. लेकिन, इस बार का मानसून मुंबई 13 दिनों लेट पहुंचा है. 13 दिनों की देरी के बाद पहुंचा है. शानदार शुरूआत के साथ बारिश ने पूरी मुंबई का हाल बेहाल कर दिया है. 

मुंबई में मानसून की शानदार एंट्री 

मंगलवार को हुई बारिश के बाद मौसम विभाग IMD ने घोषणा की कि मानसून मुंबई और आसपास के इलाकों में पहुंच चुका है. आने वाले दिनों में यह देश के बाकी राज्य जैसे  गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तर भारत की तरफ भी पहुंच जाएगा. मुंबई में लगातार बारिश हो रही है. सड़कों पर पानी लबालब भर गया है. रातभर पर हुई बारिश के कारण शहर के निचले इलाके में पानी भर गया है. सड़के पूरी तरह से जाम हो चुकी है. बाहर आना जाना भी मुश्किल हो गया है. मुंबई की लाइफलाइन कहे जाने वाली लोकल ट्रेन भी देरी से चल रही हैं. 

You Might Be Interested In

मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट 

मौसम विभाग (IMD) ने बुधवार के लिए भी मुंबई और आसपास के इलाकों में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है. वहीं, ठाणे जिले में ऑरेंज अलर्ट लागू है. लगातार खराब मौसम के कारण कई उड़ानों का रूट बदला गया है, जबकि कई फ्लाइट्स देरी से उड़ान भर रही हैं और देर से लैंड कर रही हैं.

बारिश से थमी मुंबई की रफ्तार 

काफी लंबे इंतजार के बाद बारिश ने मुंबई की सड़कों को लबालब पानी से भर दिया है. कभी न थमने वाली मुंबई की रफ्तार बारिश के कारण थम चुकी है. मुंबई की रफ्तार पर ब्रेक लग चुका है. मौसम विभाग ने पहले ही बारिश को लेकर चेतावनी जारी की थी, जो सच होता मालूम पड़ रहा है. 

26 जून का बारिश का अलर्ट

इंडिया मेटियोरोलॉजिकल डिपार्टमेंट (IMD) ने 26 जून तक कोंकण, मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में आंधी-तूफान और बारिश का अनुमान लगाया है. मॉनसून पुणे और रायगढ़ की ओर बढ़ गया है. इंडिया मेटियोरोलॉजिकल डिपार्टमेंट (IMD) ने महाराष्ट्र-गोवा तट पर मछुआरों के लिए एक एडवाइजरी भी जारी की है, जिसमें उनसे 22 जून से 26 जून तक समुद्र में जाने से बचने को कहा गया है.

लखनऊ अग्निकांड के बाद प्रयागराज में बड़ा एक्शन! कई कोचिंग सेंटर सील, खान सर के संस्थान पर भी लटका ताला

मंगलवार सुबह से शुरू हुआ बारिश

मंगलवार सुबह 6 बजे तक पिछले 24 घंटों में, मुंबई की झीलों के कैचमेंट एरिया में कुल 89 mm बारिश हुई. मिडिल वैतरणा में सबसे ज़्यादा 55 mm बारिश हुई, उसके बाद भातसा में 16 mm और मोदक सागर में 13 mm बारिश हुई. इस साल अब तक कैचमेंट एरिया में कुल 108 mm बारिश हुई है.

Today Temperature 24 June 2026: दिल्ली और मुंबई समेत 10 शहरों का क्या है न्यूनतम और अधिकतम तापमान, जानें यहां

Tags: Mumbai Monsoon 2026Mumbai Rain TodayMumbai weather update
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

बैंक से 10 लाख कैश निकाला तो लगेगा टैक्स? जानें...

June 24, 2026

बारिश के मौसम में जरूर खाएं ये फल, strong रहेगी...

June 24, 2026

बंदिनी की संतू बनीं मां, इंस्टाग्राम पर साझा कि लाडली...

June 23, 2026

अंशुला कपूर का ग्लैमरस Pre-Bridal लुक!

June 23, 2026

गर्मियों में स्किन को कैसे रखें हेल्दी?

June 23, 2026

अयोध्या के 5 दर्शनीय धार्मिक स्थल

June 23, 2026
Mumbai me Barish Kab Hogi: सड़कों पर लबालब पानी, आंधी-तूफान और रोड़ जाम; बारिश ने लगाया मुंबई की थमी रफ्तार

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Mumbai me Barish Kab Hogi: सड़कों पर लबालब पानी, आंधी-तूफान और रोड़ जाम; बारिश ने लगाया मुंबई की थमी रफ्तार
Mumbai me Barish Kab Hogi: सड़कों पर लबालब पानी, आंधी-तूफान और रोड़ जाम; बारिश ने लगाया मुंबई की थमी रफ्तार
Mumbai me Barish Kab Hogi: सड़कों पर लबालब पानी, आंधी-तूफान और रोड़ जाम; बारिश ने लगाया मुंबई की थमी रफ्तार
Mumbai me Barish Kab Hogi: सड़कों पर लबालब पानी, आंधी-तूफान और रोड़ जाम; बारिश ने लगाया मुंबई की थमी रफ्तार