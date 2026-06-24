Mumbai me Barish Kab Hogi: सड़कों पर लबालब पानी, आंधी-तूफान और रोड़ जाम; बारिश ने लगाया मुंबई की थमी रफ्तार

Mumbai Heavy Rain | Mumbai me Barish Kab Hogi: मुंबई में मंगलवार 23, जून को मानसून ने दस्तक दे दी है. दक्षिण पश्चिम मानसून ने पूरी मुंबई को भिगा कर रख दिया है. लेकिन, इस बार का मानसून मुंबई 13 दिनों लेट पहुंचा है. 13 दिनों की देरी के बाद पहुंचा है. शानदार शुरूआत के साथ बारिश ने पूरी मुंबई का हाल बेहाल कर दिया है.

मुंबई में मानसून की शानदार एंट्री

मंगलवार को हुई बारिश के बाद मौसम विभाग IMD ने घोषणा की कि मानसून मुंबई और आसपास के इलाकों में पहुंच चुका है. आने वाले दिनों में यह देश के बाकी राज्य जैसे गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तर भारत की तरफ भी पहुंच जाएगा. मुंबई में लगातार बारिश हो रही है. सड़कों पर पानी लबालब भर गया है. रातभर पर हुई बारिश के कारण शहर के निचले इलाके में पानी भर गया है. सड़के पूरी तरह से जाम हो चुकी है. बाहर आना जाना भी मुश्किल हो गया है. मुंबई की लाइफलाइन कहे जाने वाली लोकल ट्रेन भी देरी से चल रही हैं.

मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट

मौसम विभाग (IMD) ने बुधवार के लिए भी मुंबई और आसपास के इलाकों में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है. वहीं, ठाणे जिले में ऑरेंज अलर्ट लागू है. लगातार खराब मौसम के कारण कई उड़ानों का रूट बदला गया है, जबकि कई फ्लाइट्स देरी से उड़ान भर रही हैं और देर से लैंड कर रही हैं.

⛈️ Torrential overnight rains drop over 200mm in Malad, Powai & Parel. Subways are open but traffic is crawling at Dadar and Sion. Keep umbrellas handy! ☔ #MumbaiRains pic.twitter.com/wjABqzDhmB — Yogendra Singh Rajput (@yogirajput12) June 24, 2026

बारिश से थमी मुंबई की रफ्तार

काफी लंबे इंतजार के बाद बारिश ने मुंबई की सड़कों को लबालब पानी से भर दिया है. कभी न थमने वाली मुंबई की रफ्तार बारिश के कारण थम चुकी है. मुंबई की रफ्तार पर ब्रेक लग चुका है. मौसम विभाग ने पहले ही बारिश को लेकर चेतावनी जारी की थी, जो सच होता मालूम पड़ रहा है.

26 जून का बारिश का अलर्ट

इंडिया मेटियोरोलॉजिकल डिपार्टमेंट (IMD) ने 26 जून तक कोंकण, मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में आंधी-तूफान और बारिश का अनुमान लगाया है. मॉनसून पुणे और रायगढ़ की ओर बढ़ गया है. इंडिया मेटियोरोलॉजिकल डिपार्टमेंट (IMD) ने महाराष्ट्र-गोवा तट पर मछुआरों के लिए एक एडवाइजरी भी जारी की है, जिसमें उनसे 22 जून से 26 जून तक समुद्र में जाने से बचने को कहा गया है.

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मंगलवार सुबह से शुरू हुआ बारिश

मंगलवार सुबह 6 बजे तक पिछले 24 घंटों में, मुंबई की झीलों के कैचमेंट एरिया में कुल 89 mm बारिश हुई. मिडिल वैतरणा में सबसे ज़्यादा 55 mm बारिश हुई, उसके बाद भातसा में 16 mm और मोदक सागर में 13 mm बारिश हुई. इस साल अब तक कैचमेंट एरिया में कुल 108 mm बारिश हुई है.

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