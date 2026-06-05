Mumbai Marine Accident: जहाज के ऑयल वेसल की टंकी में गिरे मर्चेंट नेवी के मुख्य अधिकारी, इलाज के दौरान तोड़ा दम, सुरक्षा मानकों पर उठे सवाल!

मुंबई में एक दर्दनाक समुद्री हादसे में ऑयल वेसल ‘जग आबा’ पर कार्यरत मुख्य अधिकारी (Chief Officer) की मौत हो गई. जानकारी के अनुसार, जहाज पर स्थित ऑयल टैंक की सफाई के दौरान मुख्य अधिकारी अचानक टैंक के अंदर गिर गए. घटना के बाद जहाज पर मौजूद कर्मचारियों ने तत्काल बचाव अभियान शुरू किया, लेकिन उन्हें सुरक्षित नहीं बचाया जा सका. अधिकारी की पहचान 43 वर्षीय हर्ष राजन के तौर पर हुई है.

क्या है पूरी मामला?

शुरुआती जानकारी के मुताबिक हादसा उस समय हुआ जब ऑयल टैंक की सफाई का काम चल रहा था. टैंक के अंदर जहरीली गैसों या ऑक्सीजन की कमी की संभावना को भी जांच के दायरे में रखा गया है. इस घटना की सूचना संबंधित समुद्री अधिकारियों और पुलिस को दी गई, जिसके बाद मामले की जांच शुरू कर दी गई है.

सवालों के दायरे में सुरक्षा मानक

इस हादसे के बाद अधिकारी और पुलिस इस बात की जांच कर रहे हैं कि जहाज पर समुद्री सुरक्षा मानकों का पालन किया गया था या नहीं. अधिकारियों ने कहा है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और तकनीकी जांच के बाद ही मौत के वास्तविक कारणों का पता चल सकेगा.

कर्मचारियों की सुरक्षा पर सवाल

इस हादसे ने जहाजों पर कार्यरत कर्मचारियों की सुरक्षा व्यवस्था और टैंक सफाई के दौरान अपनाई जाने वाली सावधानियों को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. समुद्री क्षेत्र से जुड़े विशेषज्ञों का कहना है कि बंद टैंकों में सफाई कार्य के दौरान विशेष सुरक्षा उपकरणों और गैस परीक्षण की व्यवस्था अनिवार्य होती है. जहाज पर हुए इस हादसे की विस्तृत जांच जारी है.

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