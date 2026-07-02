भारी बारिश में खुले मैनहोल में गिरने से एक व्यक्ति की मौत, परिवार ने कहा- हमारे घर का चिराग बुझ गया…

Mumbai Manhole Accident: कुर्ला के साकीनाका स्थित खैरानी रोड पर मैनहोल में गिरकर एक व्यक्ति की मौत के मामले को गंभीरता से लेते हुए बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) आयुक्त अश्विनी भिडे ने ‘एल’ वार्ड के सहायक आयुक्त सहित चार अधिकारियों को जांच पूरी होने तक निलंबित कर दिया है. साथ ही सुरक्षा नियमों में लापरवाही बरतने वाले संबंधित ठेकेदार को ब्लैकलिस्ट करने के भी आदेश दिए गए हैं.

घटना गुरुवार दोपहर उस समय हुई जब मल-निस्सारण विभाग की ओर से खैरानी रोड पर मैनहोल पर सुरक्षा जाली लगाने का काम चल रहा था. प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि ठेकेदार ने कार्यस्थल पर आवश्यक सुरक्षा इंतजाम नहीं किए थे.

कैसे हुआ था हादसा?

इसी दौरान 55 वर्षीय असलम इसाक शेख मोबाइल पर बात करते हुए पैदल वहां से गुजर रहे थे. मैनहोल के पास मौजूद कर्मचारियों ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन संतुलन बिगड़ने से वे खुले मैनहोल में गिर गए. BMC और मुंबई अग्निशमन दल ने उन्हें बचाने का प्रयास किया, लेकिन उनकी मौत हो गई.

किन अधिकारियों को किया गया निलंबित?

‘एल’ वार्ड के सहायक आयुक्त धनाजी हेरलेकर

सहायक/उप अभियंता दीपक चौगुले

कनिष्ठ अभियंता अभिजीत चौगुले

सहायक अभियंता उत्तम पाटिल

उच्च स्तरीय जांच समिति का किया गया गठन

घटना की विस्तृत जांच के लिए अतिरिक्त महानगरपालिका आयुक्त (पश्चिम उपनगर) की अध्यक्षता में उच्चस्तरीय जांच समिति गठित की गई है. समिति में उप आयुक्त (सामान्य प्रशासन), उप आयुक्त (परिमंडल-7) और उप आयुक्त (बुनियादी ढांचा) को सदस्य बनाया गया है. समिति को 7 दिनों के भीतर रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए गए हैं. वहीं, मृतक के परिजनों को BMC की ओर से 10 लाख रुपये की आर्थिक सहायता देने की घोषणा महापौर रितू तावडे ने की है.

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भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए BMC ने सभी मैनहोल कार्यस्थलों पर चारों ओर बैरिकेडिंग अनिवार्य करने और अगले 8 दिनों के भीतर मुंबई के सभी मैनहोल का 100 प्रतिशत सुरक्षा निरीक्षण कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश सभी संबंधित अधिकारियों को जारी किए हैं.

परिजनों ने क्या कहा?

मुंबई में लगातार हो रही बारिश के बीच साकीनाका इलाके में खुले मैनहोल में गिरने से 53 वर्षीय असलम शेख की दर्दनाक मौत हो गई. इस हादसे के बाद परिवार में मातम पसरा हुआ है. परिजनों का कहना है कि हमारे घर का चिराग बुझ गया है. असलम शेख दिहाड़ी मजदूर थे और अपने परिवार के इकलौते कमाने वाले सदस्य थे. उनके परिवार में पत्नी, एक बेटा और एक बेटी हैं. उनकी मौत के बाद परिवार पर आर्थिक संकट भी गहरा गया है. हादसे के बाद परिजनों ने बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) और संबंधित ठेकेदार पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगाया है. परिवार ने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और सरकार से उचित मुआवजा देने की मांग की है.

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