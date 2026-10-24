मुंबई में जैश-ए-मोहम्मद से जुड़ा संदिग्ध गिरफ्तार, मोबाइल से मिली भड़काऊ सामग्री, जांच में जुटी ATS

महाराष्ट्र ATS ने 32 वर्षीय बाइक टैक्सी ड्राइवर को गिरफ्तार किया है. उस पर पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के प्रमुख मौलाना मसूद अजहर से जुड़े वीडियो और भड़काऊ टिप्पणियां पोस्ट करने का आरोप है. गिरफ्तारी के बाद उसे मुंबई के माहिम पुलिस के हवाले कर दिया गया.

कौन है आरोपी?

पुलिस के मुताबिक, आरोपी की पहचान मोहम्मद हसन अबू सरमद अख्तर के रूप में हुई है। वह मुंबई के माहिम इलाके में एलजे रोड पर रहता है. ATS ने पूछताछ के दौरान पाकिस्तान से उसके किसी संपर्क का पता नहीं लगाया. पुलिस के अनुसार, वह अकेले ही आपत्तिजनक सामग्री पोस्ट कर रहा था. इसके बाद उसे आगे की कार्रवाई के लिए स्थानीय पुलिस को सौंप दिया गया.

क्या है आरोप?

ATS को 21 अक्टूबर को सूचना मिली थी कि मुंबई के माहिम इलाके में रहने वाला एक व्यक्ति पाकिस्तानी खुफिया एजेंट के संपर्क में है. इस जानकारी के आधार पर पुलिस ने उसे हिरासत में लिया. जांच के दौरान पुलिस ने उसका मोबाइल फोन चेक किया. पुलिस के मुताबिक, आरोपी WhatsApp, Telegram और सोशल मीडिया के दूसरे ग्रुप्स पर सक्रिय था. उसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़े एक पोस्ट पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी. इसके अलावा, वह जैश-ए-मोहम्मद के संस्थापक मौलाना मसूद अजहर के वीडियो भी अलग-अलग ऑनलाइन ग्रुप्स में शेयर करता था.

समुदायों के बीच दरार करने वाले पोस्ट थे

पुलिस का कहना है कि आरोपी ने कुछ ऐसी पोस्ट भी की थीं, जिनसे दो समुदायों के बीच तनाव बढ़ सकता था. उसने ‘जिहाद’ के समर्थन में भी टिप्पणियां की थीं. पुलिस के अनुसार, वह कुछ कट्टरपंथी और पाकिस्तान समर्थक ऑनलाइन ग्रुप्स से भी जुड़ा था। फिलहाल, इन सभी पहलुओं की जांच की जा रही है.

पाकिस्तान से क्या है लिंक?

आपको बता दें कि महाराष्ट्र ATS को इस बात का कोई सबूत नहीं मिला कि वह पाकिस्तान में किसी के टच में था और वह सिर्फ़ आपत्तिजनक कंटेंट पोस्ट कर रहा था, इसलिए उसे आगे की जांच के लिए लोकल माहिम पुलिस स्टेशन को सौंप दिया गया.

एफआईआर भारतीय न्याय संहिता की धारा 196 (1) के तहत दर्ज की गई थी, जो समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने से संबंधित है.

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