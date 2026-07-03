लक्जरी होटल की आड़ में हो रही थी घिनौनी हरकत! पुलिस की छापेमारी में हुआ बड़ा खुलासा, आरोपी हुआ गिरफ्तार

Mumbai Crime: मुंबई पुलिस ने दक्षिण मुंबई के एक लग्जरी होटल में चल रहे कथित सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ किया है. गुप्त सूचना मिलने के बाद पुलिस ने योजना बनाकर छापेमारी की. इस कार्रवाई में फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ी दो महिलाओं को सुरक्षित बाहर निकाला गया, जबकि रैकेट चलाने के आरोप में एक मेकअप आर्टिस्ट को गिरफ्तार किया गया. फिलहाल पुलिस पूरे नेटवर्क की जांच में जुटी है.

पुलिस के अनुसार, दक्षिण मुंबई के गिरगांव इलाके में स्थित एक लग्जरी होटल में कथित तौर पर देह व्यापार का नेटवर्क चलने की जानकारी मिली थी. सूचना की पुष्टि करने के लिए एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सेल (AHTC) ने एक डिकॉय ग्राहक को होटल भेजा. जब जानकारी सही पाई गई, तो पुलिस टीम ने तुरंत होटल में छापा मार दिया.

फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ी दो महिलाओं को रेस्क्यू किया

छापेमारी के दौरान पुलिस ने दो महिलाओं को होटल से सेफ बाहर निकाला. अधिकारियों के मुताबिक, इनमें एक महिला मराठी फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ी एक्ट्रेस है, दूसरी महिला हिंदी और बंगाली फिल्मों में कैमियो और सहायक भूमिकाओं में काम कर चुकी है. दोनों को जरूरी कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद सुरक्षित स्थान पर भेजा गया.

मेकअप आर्टिस्ट गिरफ्तार

समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक, इस मामले में एक मेकअप आर्टिस्ट को गिरफ्तार किया गया है. पुलिस का आरोप है कि वो एजेंट की भूमिका निभा रहा था और कथित तौर पर ग्राहकों तथा महिलाओं के बीच संपर्क कराने का काम करता था. शुरुआती जांच में उसके इस नेटवर्क से जुड़े होने के संकेत मिले हैं.

पुलिस ने आरोपी के खिलाफ संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है. अब ये पता लगाया जा रहा है कि ये कथित रैकेट कब से चल रहा था और इसमें कितने लोग शामिल थे. साथ ही, होटल प्रबंधन की भूमिका की भी जांच की जा रही है. पुलिस अन्य संदिग्ध लोगों की पहचान करने और पूरे नेटवर्क का पता लगाने में जुटी है.

डिजिटल रिकॉर्ड भी खंगाले जाएंगे

अधिकारियों का कहना है कि मानव तस्करी और देह व्यापार से जुड़े मामलों पर लगातार कार्रवाई की जा रही है. गिरफ्तार आरोपी से पूछताछ जारी है. इसके अलावा उसके मोबाइल फोन और अन्य डिजिटल रिकॉर्ड की भी जांच होगी, ताकि इस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिल सके.