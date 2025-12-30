मुंबई में अब भीड़ होगी खत्म! रेलवे का मेगा प्लान आपने देखा क्या? 2030 तक दिखेगा नया रूप

लोकल ट्रेनों में भीड़भाड़ रिकॉर्ड लेवल पर पहुंचने के साथ ही रेलवे अधिकारियों ने अगले पांच सालों में सेंट्रल और वेस्टर्न लाइनों पर 700 से ज़्यादा नई सर्विस शुरू करने का एक मास्टर प्लान पेश किया है. इस विस्तार का मकसद भीड़ कम करना, यात्रा को आरामदायक बनाना और शहर भर के रोज़ाना सफ़र करने वाले यात्रियों को बहुत ज़रूरी राहत देना है. ये 48 बड़े शहरों के लिए बड़ी योजना का हिस्सा हैं जिसमें तय समय में ट्रेन संभालने की क्षमता को दोगुना करने का लक्ष्य हासिल करने के लिए नियोजित, प्रस्तावित या पहले से मंज़ूर काम शामिल हैं.

रेलवे का प्लान आखिर है क्या?

सेंट्रल रेलवे (CR) ने मुंबई, पुणे और नागपुर की पहचान की है, जबकि वेस्टर्न रेलवे (WR) ने अपनी सेवाओं के विस्तार के लिए मुंबई, सूरत, वडोदरा, अहमदाबाद, उज्जैन और इंदौर सहित छह बड़े शहरों की पहचान की है. रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, “हम यात्रियों की बढ़ती मांग को पूरा करने और भीड़भाड़ कम करने के लिए प्रमुख शहरों में कोचिंग टर्मिनलों का विस्तार कर रहे हैं. इस कदम से रेलवे नेटवर्क अपग्रेड होगा और देश भर में कनेक्टिविटी में काफी सुधार होगा.” यात्रियों की भीड़ को संभालने के लिए रेलवे ज़ोनल काम पर ध्यान दे रहा है. सेंट्रल रेलवे को 548 नई सर्विस मिलेंगी और वेस्टर्न रेलवे को 165 जिससे मुख्य स्टेशनों पर भीड़ कम होगी.

रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का विज़न

मंत्री वैष्णव का कहना है कि इंफ्रास्ट्रक्चर ज़रूरी है. प्लान में टर्मिनल का विस्तार करना, कुशल शेड्यूल बनाना और यात्रा को आसान और सुरक्षित बनाने के लिए ज़ोनल सुधार करना शामिल है. 2030 तक ट्रेनों की संख्या को दोगुना करने के काम में मौजूदा टर्मिनलों को अतिरिक्त प्लेटफॉर्म, स्टेबलिंग लाइन, पिट लाइन और पर्याप्त शंटिंग सुविधाओं के साथ अपग्रेड करना, शहरी क्षेत्र में और उसके आसपास नए टर्मिनलों की पहचान करना और बनाना मेगा कोचिंग कॉम्प्लेक्स सहित रखरखाव सुविधाएं और विभिन्न बिंदुओं पर बढ़ी हुई ट्रेनों को संभालने के लिए आवश्यक ट्रैफिक सुविधा कार्यों, सिग्नलिंग अपग्रेड और मल्टीट्रैकिंग के साथ सेक्शनल क्षमता बढ़ाना शामिल होगा.

टर्मिनलों की क्षमता बढ़ाने की योजना बनाते समय टर्मिनलों के आसपास के स्टेशनों पर भी विचार किया जाएगा ताकि क्षमता समान रूप से संतुलित रहे. यह काम सबअर्बन और नॉन-सबअर्बन दोनों तरह के ट्रैफिक के लिए किया जाएगा जिसमें दोनों सेगमेंट की अलग-अलग ज़रूरतों को ध्यान में रखा जाएगा.

यात्रियों को क्या फ़ायदा होगा?

पीक आवर्स के दौरान ज़्यादा ट्रेनें उपलब्ध होंगी. कल्याण-डोंबिवली इलाके में ट्रेनों में चढ़ने के लिए होने वाली खतरनाक मशक्कत कम होगी. नए उपनगर बेहतर तरीके से जुड़ेंगे.