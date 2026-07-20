Mumbai: चलती लोकल में मौत से आमना-सामना! ब्रिज के पिलर में फंसी महिला की साड़ी; रोंगटे खड़े कर देगा वीडियो

Mumbai Local Train Viral Video: मुंबई से एक ऐसी घटना जिसने एक बार फिर इस बात को साबित कर दिया है कि ‘मुंबई लोकल ट्रेन का सफर जान हथेली पर रखकर किया जाता है’. यह घटना दिवा और मुंब्रा स्टेशनों के बीच हुई. चलती लोकल ट्रेन के दरवाजे पर खड़ी एक महिला की साड़ी रेलवे ब्रिज के पिलर से रगड़ खा गई, जिससे दिल दहल गया.

बस कुछ इंच और कुछ सेकंड की दूरी ने एक बड़ी दुर्घटना होने से बचा ली. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हो रहा है, और मुंबई लोकल ट्रेनों में भीड़ और पैसेंजर सेफ्टी का मुद्दा एक बार फिर सामने आ गया है.

वायरल वीडियो में क्या दिखा?

वायरल वीडियो में दिवा-CSMT लोकल ट्रेन के दरवाजे पर खड़ी एक महिला की साड़ी रेलवे ब्रिज के पिलर से रगड़ खाती हुई दिख रही है. खुशकिस्मती से, महिला का बैलेंस नहीं बिगड़ा और उसका हाथ नहीं फिसला. इससे एक बड़ा हादसा टल गया. हालांकि, इस घटना ने चलती लोकल ट्रेन के दरवाजे पर खड़े होकर सफर करने वाले हजारों पैसेंजर की सेफ्टी पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. खास बात यह है कि इस घटना ने 2025 में मुंब्रा इलाके में हुए भयानक लोकल ट्रेन हादसे की यादें भी ताज़ा कर दी हैं.

A shocking video from a local train departing Diva station has gone viral, showing a woman hanging dangerously outside the ladies’ coach while the train was in motion. The incident once again highlights the deadly risks posed by overcrowding on Mumbai’s suburban railway network. pic.twitter.com/6A4hVale6q — Visshal Singh (@VishooSingh) July 20, 2026

रेलवे प्रशासन ने यात्रियों से अपील की

घटना का वीडियो वायरल होने के बाद, रेलवे प्रशासन ने यात्रियों से अपील की है कि वे खड़े होकर या दरवाज़ों पर लटककर सफ़र न करें. हालांकि, यात्रियों के मुताबिक, सिर्फ़ अपील करने से यह समस्या हल नहीं होगी. कई लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा लोकल ट्रेनों की फ्रीक्वेंसी बढ़ाएं, भीड़ कम करें और सफ़र को सुरक्षित बनाएं.

यात्रियों को ऑप्शन दिए बिना सिर्फ़ नियम बताना बेकार है. उन्होंने इस बात पर भी अफ़सोस जताया कि यात्रियों की बढ़ती संख्या और सीमित लोकल सेवाओं के कारण लाखों मुंबईकरों को हर दिन अपनी जान हथेली पर रखकर यात्रा करनी पड़ती है.