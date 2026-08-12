Home > देश > Mumbai Kurla Landslide: मुंबई के कुर्ला में भारी बारिश के बाद भूस्खलन, अब तक 6 की मौत, कई लोगों के फंसे होने की आशंका

Mumbai Kurla Landslide: मुंबई के कुर्ला में भारी बारिश के बाद भूस्खलन, अब तक 6 की मौत, कई लोगों के फंसे होने की आशंका

Mumbai Kurla Landslide: मुंबई के कुर्ला में भारी बारिश के कारण भूस्खलन की खबरें सामने आ रही है. जिसमें अब तक 6 लोगों की मौत हुई है. बाकी बचाव कार्य जारी है.

By: Sohail Rahman | Published: August 12, 2026 11:41:12 AM IST

मुंबई के कुर्ला में भारी बारिश के बाद भूस्खलन
मुंबई के कुर्ला में भारी बारिश के बाद भूस्खलन


Mumbai Kurla Landslide: मुंबई के कुर्ला में भारी बारिश के कारण एक बड़ी दुर्घटना की खबर सामने आ रही है. बुधवार (12 अगस्त, 2026) की सुबह कुर्ला के चिराग नगर इलाके में भूस्खलन की घटना हुई है. जिसमें अब तक 6 लोगों के मारे जाने की खबर सामने आ रही है. इसके अलावा, जानकारी सामने आ रही है कि मलबे के नीचे कई और लोगों के फंसे होने की आशंका है. हालांकि, राहत और बचाव कार्य जारी है. बीएमसी की मेयर रितु तावड़े घटनास्थल पर पहुंच गई है.

यह घटना गौसिया चाल, राठौड़ मेडिकल के पास हुई. सूचना मिलने पर बचाव दल घटनास्थल पर पहुंचे. मलबे के नीचे कई लोगों के फंसे होने की आशंका है. छह लोगों की मौत हो चुकी है. बचाव कार्य जारी है और लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला जा रहा है. इस पूरी घटना का वीडियो भी सामने आया है. जो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है.

You Might Be Interested In

भारी बारिश के कारण हुआ भूस्खलन

दरअसल कल रात मुंबई में भारी बारिश हुई, जिसके कारण पहाड़ी का एक हिस्सा कुर्ला की इस चॉल पर गिर गया. बृहन्मुंबई नगर निगम (BMC) के अनुसार, भूस्खलन की सूचना सुबह करीब 3:48 बजे मिली. दुर्घटना की सूचना मिलने पर बीएमसी फायर ब्रिगेड, पुलिस, बिजली वितरण कंपनी, 108 एम्बुलेंस और बीएमसी वार्ड की टीमें घटनास्थल पर पहुंचीं और राहत व बचाव कार्य शुरू किया. मलबे को हटाने का काम तेजी से किया जा रहा है. घायलों को अस्पताल पहुंचाने की व्यवस्था की गई है.

यह भी पढ़ें – Mumbai Fire: 11वीं मंजिल पर लगी आग! बंद कमरे में धधकती लपटों के बीच झुलस गया ढाई साल का बच्चा; बाहर चीखता रह गया परिवार

डीसीपी गणेश शिंदे ने क्या कहा?

डीसीपी गणेश शिंदे ने कहा कि बारिश के कारण अशोक नगर इलाके में भूस्खलन हुआ, जो घाटकोपर पुलिस के अधिकार क्षेत्र में आता है. अब तक 2 शव बरामद किए गए हैं और बचाव कार्य जारी है. पुलिस बल के साथ-साथ बीएमसी, एनडीआरएफ और अन्य एजेंसियों के अधिकारियों सहित सभी जरूरी टीमें तैनात हैं. यह घटना सुबह करीब 3 बजे हुई है.

मुंबई में येलो अलर्ट जारी

भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने भविष्यवाणी की है कि मुंबई में मॉनसून की बारिश जारी रहेगी. विभाग ने मुंबई, ठाणे, पालघर और रायगढ़ के कुछ इलाकों में भारी बारिश के लिए येलो अलर्ट जारी किया है. मंगलवार सुबह मुंबई के उपनगरों में बारिश का आंकड़ा 2,000 मिमी के पार पहुंच गया.

यह भी पढ़ें – Maharashtra: हीमोग्लोबिन की कमी की वजह से अस्पताल में भर्ती हुई लड़की, तीन बार हुआ प्रेग्नेंसी टेस्ट, पॉजिटिव आई रिपोर्ट, परिवार ने क्या कहा?

Tags: mumbai news
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

दालचीनी की चाय पीने के फायदे

August 11, 2026

जब भारत ने आखिरी बार श्रीलंका में खेली टेस्ट सीरीज,...

August 11, 2026

कौन हैं सिंगर सुकृति कक्कड़? जिन्होंने रचाई सगाई

August 11, 2026

अशोक चक्र, बाघ, मोर, कमल और राष्ट्रगान; क्यों है राष्ट्रीय...

August 11, 2026

किन चीजों को चाय के साथ नहीं खाना चाहिए?

August 10, 2026

14 अगस्त को थिएटर्स में रिलीज हो रहीं फिल्में

August 10, 2026
Mumbai Kurla Landslide: मुंबई के कुर्ला में भारी बारिश के बाद भूस्खलन, अब तक 6 की मौत, कई लोगों के फंसे होने की आशंका

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Mumbai Kurla Landslide: मुंबई के कुर्ला में भारी बारिश के बाद भूस्खलन, अब तक 6 की मौत, कई लोगों के फंसे होने की आशंका
Mumbai Kurla Landslide: मुंबई के कुर्ला में भारी बारिश के बाद भूस्खलन, अब तक 6 की मौत, कई लोगों के फंसे होने की आशंका
Mumbai Kurla Landslide: मुंबई के कुर्ला में भारी बारिश के बाद भूस्खलन, अब तक 6 की मौत, कई लोगों के फंसे होने की आशंका
Mumbai Kurla Landslide: मुंबई के कुर्ला में भारी बारिश के बाद भूस्खलन, अब तक 6 की मौत, कई लोगों के फंसे होने की आशंका