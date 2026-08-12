Mumbai Kurla Landslide: मुंबई के कुर्ला में भारी बारिश के बाद भूस्खलन, अब तक 6 की मौत, कई लोगों के फंसे होने की आशंका

Mumbai Kurla Landslide: मुंबई के कुर्ला में भारी बारिश के कारण एक बड़ी दुर्घटना की खबर सामने आ रही है. बुधवार (12 अगस्त, 2026) की सुबह कुर्ला के चिराग नगर इलाके में भूस्खलन की घटना हुई है. जिसमें अब तक 6 लोगों के मारे जाने की खबर सामने आ रही है. इसके अलावा, जानकारी सामने आ रही है कि मलबे के नीचे कई और लोगों के फंसे होने की आशंका है. हालांकि, राहत और बचाव कार्य जारी है. बीएमसी की मेयर रितु तावड़े घटनास्थल पर पहुंच गई है.

यह घटना गौसिया चाल, राठौड़ मेडिकल के पास हुई. सूचना मिलने पर बचाव दल घटनास्थल पर पहुंचे. मलबे के नीचे कई लोगों के फंसे होने की आशंका है. छह लोगों की मौत हो चुकी है. बचाव कार्य जारी है और लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला जा रहा है. इस पूरी घटना का वीडियो भी सामने आया है. जो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है.

भारी बारिश के कारण हुआ भूस्खलन

दरअसल कल रात मुंबई में भारी बारिश हुई, जिसके कारण पहाड़ी का एक हिस्सा कुर्ला की इस चॉल पर गिर गया. बृहन्मुंबई नगर निगम (BMC) के अनुसार, भूस्खलन की सूचना सुबह करीब 3:48 बजे मिली. दुर्घटना की सूचना मिलने पर बीएमसी फायर ब्रिगेड, पुलिस, बिजली वितरण कंपनी, 108 एम्बुलेंस और बीएमसी वार्ड की टीमें घटनास्थल पर पहुंचीं और राहत व बचाव कार्य शुरू किया. मलबे को हटाने का काम तेजी से किया जा रहा है. घायलों को अस्पताल पहुंचाने की व्यवस्था की गई है.

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डीसीपी गणेश शिंदे ने क्या कहा?

डीसीपी गणेश शिंदे ने कहा कि बारिश के कारण अशोक नगर इलाके में भूस्खलन हुआ, जो घाटकोपर पुलिस के अधिकार क्षेत्र में आता है. अब तक 2 शव बरामद किए गए हैं और बचाव कार्य जारी है. पुलिस बल के साथ-साथ बीएमसी, एनडीआरएफ और अन्य एजेंसियों के अधिकारियों सहित सभी जरूरी टीमें तैनात हैं. यह घटना सुबह करीब 3 बजे हुई है.

मुंबई में येलो अलर्ट जारी

भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने भविष्यवाणी की है कि मुंबई में मॉनसून की बारिश जारी रहेगी. विभाग ने मुंबई, ठाणे, पालघर और रायगढ़ के कुछ इलाकों में भारी बारिश के लिए येलो अलर्ट जारी किया है. मंगलवार सुबह मुंबई के उपनगरों में बारिश का आंकड़ा 2,000 मिमी के पार पहुंच गया.

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