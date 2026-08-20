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कोरियन बर्गर खा रही थी तनीषा, अचानक मुंह में आया सख्त… बाहर निकाला तो निकला कांच; मुंबई में रेस्टोरेंट पर लापरवाही का आरोप

Korean Veg Burger Glass Incident: तनीषा गोगरी अपनी सहेली के साथ 16 अगस्त को अंधेरी स्थित जिमीज बर्गर पहुंची थी. उन्होंने वहां नाचो बन और एक कोरियन वेज बर्गर ऑर्डर किया था. बर्गर खाते समय अचानक तनीषा के मुंह में कोई सख्त चीज आई.

By: Shristi S | Published: August 20, 2026 10:22:40 PM IST

मुंबई में कोरियन वेजी बर्गर में कांच का एक टुकड़ा मिला
मुंबई में कोरियन वेजी बर्गर में कांच का एक टुकड़ा मिला


Mumbai Burger Glass Piece Incident: मुंबई में एक बर्गर खाने के दौरान ऐसा कुछ हुआ, जिसने ग्राहक की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए. अंधेरी स्थित लोकप्रिय फूड आउटलेट जिमीज बर्गर में एक ग्राहक ने आरोप लगाया कि उसके कोरियन वेज बर्गर के अंदर कांच का टुकड़ा मिला. 

गनीमत रही कि कांच निगलने से पहले ही महिला को इसका पता चल गया, वरना मामला गंभीर हो सकता था. घटना के बाद ग्राहक के परिवार ने पुलिस और खाद्य एवं औषधि प्रशासन (FDA) से शिकायत की है. अब इस पूरे मामले की जांच की मांग की जा रही है.

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बर्गर खाते समय मुंह में आया सख्त टुकड़ा

जानकारी के मुताबिक, तनीषा गोगरी अपनी सहेली के साथ 16 अगस्त को अंधेरी स्थित जिमीज बर्गर पहुंची थी. उन्होंने वहां नाचो बन और एक कोरियन वेज बर्गर ऑर्डर किया था. बर्गर खाते समय अचानक तनीषा के मुंह में कोई सख्त चीज आई. उन्होंने तुरंत उसे बाहर निकाला. जब उन्होंने उस टुकड़े को ध्यान से देखा तो उनके होश उड़ गए.

तनीषा ने दावा किया कि वह कांच का टुकड़ा था. स्थिति की गंभीरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि अगर वह टुकड़ा निगल लिया जाता तो मुंह, गले या पाचन तंत्र में चोट लगने का खतरा हो सकता था.

शिकायत करने पर स्टाफ ने क्या किया?

तनीषा ने घटना की जानकारी रेस्टोरेंट के मैनेजर और कर्मचारियों को दी. परिवार का आरोप है कि शिकायत पर उचित कार्रवाई करने के बजाय स्टाफ ने कथित तौर पर उस कांच के टुकड़े को डस्टबिन में फेंक दिया. परिवार का कहना है कि यह मामला ग्राहक की सुरक्षा से जुड़ा था और कांच के टुकड़े को सुरक्षित रखने के बजाय उसे फेंक देना सबूत को नष्ट करने जैसा है. हालांकि, इस पूरे आरोप पर रेस्टोरेंट मैनेजमेंट का आधिकारिक पक्ष जांच के बाद ही स्पष्ट होगा.

परिवार ने पुलिस और FDA से की शिकायत

घटना के बाद तनीषा ने अपने परिवार को पूरी जानकारी दी. मामले की गंभीरता को देखते हुए उनके पिता ने अंबोली पुलिस स्टेशन और खाद्य एवं औषधि प्रशासन (FDA) में शिकायत दर्ज कराई. 

Tags: Maharashtramumbai
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