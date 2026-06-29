Mumbai Rain Alert: भारी बारिश से थम गई मुंबई, अंधेरी सबवे हुआ बंद; कैसा रहेगा आज का मौसम?

Mumbai Heavy Rainfall: मुंबई के कई इलाकों में मॉनसून की बारिश शुरू हो गई है. जिसकी वजह से जगह-जगह पानी भर गया है. सड़कें तालाब बन गई हैं और ट्रैफिक रुक गया है, जिससे लोगों का घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है. अंधेरी सबवे (अंडरपास) में इतना पानी भर गया है कि उसे ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है. बताया जा रहा है कि रात भर हुई बारिश से अंधेरी, बांद्रा, खार, मलाड, गोरेगांव, जुहू और वर्सोवा जैसे इलाके सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं.

वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर पानी जमा होने से गाड़ियों की आवाजाही भी धीमी हो गई है. बृहन्मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन (BMC) के मुताबिक, पानी भरने की वजह से अंधेरी सबवे को बंद करना पड़ा.

अंधेरी सबवे एक अहम रास्ता है

गौरतलब है कि अंधेरी सबवे मुंबई के पूर्वी और पश्चिमी हिस्सों को जोड़ने वाला एक अहम रास्ता है, जहां से प्रतिदिन हजारों गाड़ियां और यात्री गुजरते हैं. मॉनसून के दौरान अंधेरी सबवे में पानी भरना एक आम समस्या बन गई है. इसके अलावा, शहर के कई निचले इलाकों में भारी जलजमाव की तस्वीरें सामने आ रही हैं. पानी जमा होने के कारण एहतियात के तौर पर अंधेरी सबवे को रात 1:45 बजे ट्रैफिक के लिए पूरी तरह बंद कर दिया गया था. किसी भी अप्रिय घटना या दुर्घटना को रोकने के लिए सबवे के बाहर पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं.

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बारिश का येलो अलर्ट जारी

हालांकि भारी बारिश ने मुंबई के लोगों को गर्मी और उमस से बहुत जरूरी राहत दी है, लेकिन सुबह ऑफिस और काम पर जाने वालों को इससे परेशानी भी हो सकती है. भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने आज मुंबई और आसपास के इलाकों में बारिश के लिए ‘येलो अलर्ट’ जारी किया है. मुंबई समेत महाराष्ट्र के कई हिस्सों में आंधी-तूफान और तेज हवाओं के साथ भारी बारिश की संभावना है. गौरतलब है कि इस साल मुंबई में मॉनसून 13 दिन की देरी से पहुंचा है.

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