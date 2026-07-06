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मुंबई में मूसलाधार बारिश से 40 से ज्यादा ट्रेनें प्रभावित, यात्रियों को बांटे गए खाने के पैकेट

Mumbai Rain Train Cancelled: मुंबई में इन दिनों भारी बारिश का कहर जारी है. सोमवार को शहर और आस-पास के इलाकों में मूसलाधार बारिश और पानी भरने से वेस्टर्न रेलवे की सर्विस पूरी तरह से रुक गई.

By: Shristi S | Published: July 6, 2026 8:37:20 PM IST

मुंबई में मूसलाधार बारिश से 40 से ज्यादा ट्रेनें प्रभावित
मुंबई में मूसलाधार बारिश से 40 से ज्यादा ट्रेनें प्रभावित


Mumbai Rain Train Cancelled: मुंबई में इन दिनों भारी बारिश का कहर जारी है. सोमवार को शहर और आस-पास के इलाकों में मूसलाधार बारिश और पानी भरने से वेस्टर्न रेलवे की सर्विस पूरी तरह से रुक गई. रेलवे ट्रैक पानी में डूबे होने की वजह से मुंबई और साउथ गुजरात के कई स्टेशनों पर 20 से ज़्यादा लंबी दूरी की ट्रेनें फंसी रहीं. 

मॉनसून की वजह से 40 से ज़्यादा ट्रेन सर्विस पर असर पड़ा है, जिनमें से कुछ कैंसल, डायवर्ट या रीशेड्यूल की गई हैं. रेलवे अधिकारी मुंबई-अहमदाबाद रूट पर कनेक्टिविटी ठीक करने और फंसे हुए यात्रियों की मदद करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं. वेस्टर्न रेलवे अधिकारियों के मुताबिक, वसई रोड-विरार और सफले-पालघर सेक्शन के बीच भारी पानी भरने की वजह से ट्रेन सर्विस सबसे ज़्यादा रुकी हैं.

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आठ रीशेड्यूल और दस ट्रेने कैंसल

रेलवे अधिकारियों ने बताया कि महाराष्ट्र के पालघर के कुछ हिस्सों में सुबह 9 बजे तक सिर्फ़ दो घंटे में लगभग 300 mm बारिश हुई, जिससे हालात और खराब हो गए. दोपहर 1:50 बजे तक, विरार, वनगांव, पालघर, दहानू रोड और वलसाड समेत कई स्टेशनों पर कम से कम 22 लंबी दूरी की ट्रेनें फंसी हुई थीं. भारी बारिश, पानी भरने और लैंडस्लाइड की वजह से कम से कम आठ ट्रेनों का टाइम रीशेड्यूल किया गया और दस कैंसल कर दी गईं. कई ट्रेनों को बीच में ही टर्मिनेट या डायवर्ट भी किया गया.

राजधानी एक्सप्रेस समेत कई बड़ी ट्रेनें प्रभावित हुईं

बाढ़ जैसे हालात से प्रभावित लंबी दूरी की ट्रेनों में कई VIP ट्रेनें भी शामिल थीं. इनमें बांद्रा टर्मिनस-श्री माता वैष्णो देवी कटरा एक्सप्रेस, मुंबई सेंट्रल-हज़रत निज़ामुद्दीन राजधानी एक्सप्रेस, दादर-पोरबंदर सौराष्ट्र एक्सप्रेस और बांद्रा टर्मिनस से चंडीगढ़, हिसार, अमृतसर, बीकानेर और वेरावल जाने वाली एक्सप्रेस ट्रेनें शामिल थीं. इसके अलावा, अहमदाबाद, जोधपुर और भुज जैसे शहरों से मुंबई की ओर जाने वाली ट्रेनों को पानी में डूबे नेटवर्क पर भीड़ से बचने के लिए वापी और सूरत जैसे स्टेशनों पर रोक दिया गया.

यात्रियों को खाने के पैकेट बांटे गए

वेस्टर्न रेलवे इस इमरजेंसी के दौरान फंसे हुए यात्रियों की मदद के लिए लोकल NGOs के साथ काम कर रहा है. यात्रियों को खाने के पैकेट, पानी और स्नैक्स बांटे गए हैं. चीफ पब्लिक रिलेशन्स ऑफिसर विनीत अभिषेक ने बताया कि पालघर में हजरत निजामुद्दीन-मुंबई सेंट्रल गरीब रथ एक्सप्रेस के यात्रियों को लगभग 500 खाने के पैकेट बांटे गए. मुंबई सेंट्रल, बांद्रा टर्मिनस और सूरत जैसे बड़े स्टेशनों पर हेल्प डेस्क बनाए गए हैं.

मॉनसून से लोकल ट्रेनें भी काफी प्रभावित हुई हैं. बोरीवली और चर्चगेट के बीच लोकल ट्रेनें 15-20 मिनट लेट चल रही हैं, जबकि विरार-दहानू सेक्शन पर भी दिक्कतें देखी गई हैं. रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन ने यात्रियों को सलाह दी है कि वे स्टेशन से निकलने से पहले ट्रेन का लेटेस्ट स्टेटस चेक कर लें.

Tags: Maharashtramumbaitrain
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